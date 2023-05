Football Americano, Dolphins chiudono la Regular Season con una vittoria

Partita difficile e combattuta quella giocata al Mandela sabato 20 maggio nella quale i Dolphins Ancona hanno battuto gli SSW Emilia, dando un vero e proprio spettacolo facendo rimanere il pubblico col fiato sospeso fino alla fine e riuscendo a chiudere la Regular Season con un terzo posto e un record di 6 vittorie e 2 sconfitte.

La partita inizia con un Field Goal realizzato dagli SSW da Dazzani per lo 0-3. Poco dopo anche i Dolphins decidono di provare il Field Goal ma Erba sbaglia e il punteggio rimane positivo per gli emiliani. Grazie al pronto Kristian Giardinieri, i Dolphins intercettano il pallone riportandolo a ridosso della meta avversaria e Isaiah Thomas su lancio di Di Galbo realizza il TD che apre il punteggio dei Dolphins con il calcio buono di Erba che fa 7-3. Il secondo quarto inizia con un bellissimo TD di Winey che, con il calcio di Erba, portano i dorici sul 3-14. Nel drive seguente è, ancora una volta, la difesa Dolphins a metterci una pezza, dopo delle belle giocate dei SSW Emilia, con il Sack di Lorenzo Evangelisti che ferma l’attacco avversario al termine del primo tempo. Nel secondo tempo la squadra argentata prova un Onside Kick che riesce molto bene recuperando la palla, occasione però che non viene sfruttato dall’attacco, che si vedrà chiudere gli spazi da una difesa dorica impenetrabile. È ancora Di Galbo, lanciando questa volta per Luciano Giuliani, a mettere a segno un altro TD con il calcio del solito Erba che fa 21-3. Terzo quarto che viene dominato dai Dolphin: ancora un TD con ancora il solito Winey e Erba al calcio che mettono a tabellone il 28-3. Partita perfetta per lo statunitense che nel drive seguente in difesa, recupera un Fumble e dà la possibilità a Di Galbo e il suo attacco di segnare con Luciano Giuliani e il calcio di Erba il 3-35, chiudendo in questo modo il penultimo quarto di gioco. Nel quarto quarto i Dolphins rallentano e gli avversari riescono a mettere a segno 12 punti che però non basteranno perché, al termine della partita, il buon Soltana riesce a mettere a segno due TD di cui uno su un secondo tentativo di Onside Kick dei SSW questa volta non andato benissimo, che chiuderanno i giochi facendo finire la partita sul risultato di 48-15. Ora solito spazio al HC dei GLS Dolphins Ancona Roberto Rotelli.

Coach cosa può dirci della partita?

“E’stata una buonissima vittoria come ci aspettavamo, voluta e cercata dai ragazzi per riconfermare tutto quello fatto di buono durante il campionato. La partita è stata molto in equilibrio soprattutto nei primi due quarti dove loro hanno controllato e saputo gestire bene le situazioni riuscendo a bloccare le nostre giocate soprattutto quelle offensive. Nel secondo tempo però, siamo riusciti, smorzando la tensione, a rimediare, segnando molti punti e offrendo pochi spazi, capitalizzando gli errori fatti dall’altra squadra con delle ripartenze in terreno favorevole propiziate da un’ottima difesa e riuscendo a creare un gap molto vasto. Da apprezzare anche lo sforzo fatto dagli SSW Emilia, che hanno dimostrato di essere una bella squadra nonostante il loro record. Partita corretta, che con un po’ di rivalità hanno creato la perfetta miscela per un match pieno di colpi di scena. Finiamo una stagione regolare con un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte, ora testa alla partita amichevole contro il College Washington & Jefferson che darà inizio ai festeggiamenti per il quarantennale della squadra che capita quest’anno, in quanto i Dolphins sono nati nel 1983. L’unico rimpianto che ho è quello di non essere stato in grado di far giocare tutti i giocatori che si meritavano di farlo, in quanto la partita è stata sedata da un continuo attacco da parte degli avversari che hanno tenuto palla fino al fischio finale, per cercare di segnare e accorciare il risultato, portando via tempo e spazio. Chiusa la Regular Season, ora si pensa al discorso Playoff che affronteremo nel migliore dei modi aspettando il verdetto dell’ultima settimana di partite per scoprire chi sarà la squadra contro la quale dovremmo giocare in casa, probabilmente nel weekend del 10 Giugno.”