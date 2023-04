Frosinone-Ascoli 2-0, bianconeri stoppati dalla capolista cadetta

Troppo forte la capolista per l’Ascoli che cede in trasferta contro il Frosinone per 2-0.

La prima chance della sfida passa dai piedi di Bidaoui al 7’, l’attaccante punta Donati e prova a piazzarla ma la palla finisce fuori. La risposta degli ospiti arriva al 18’ con Caligara: tiro dal limite che finisce fuori di poco. Sulla ripartenza Insigne spreca una buona occasione da destra. Mulattieri prende le misure al 35’, alla fine la squadra di Grosso passa al 41’ con il colpo di testa di Lucioni: Leali esce a vuoto e il difensore la butta dentro. Nel recupero Forte prova a pareggiare, murato da Ravanelli. Al 50’ Mulattieri trova il raddoppio di testa, infila Falasco da destra e Leali non può nulla. Sette minuti dopo, anche Insigne sfiora il tris bloccato dal portiere. Al 71’ i gialloblù si fanno vedere davanti con Bidaoui: calcia di destro e il pallone sfiora il palo. Prima Caso e poi Moro negli ultimi minuti vanno vicini alla terza rete, il risultato però resta lo stesso. La formazione di Grosso vince e allunga sul Genoa stoppato dal Como.