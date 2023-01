Giaconi Editore: un libro sull’inclusione, “Il mondo accanto”

Un libro che parla di inclusione e che dalla differenza trae la vera ricchezza: questo e molto altro è l’ultima opera di Elisa Caporalini “Il mondo accanto”, albo illustrato da Massimo Scoposki e pubblicato da Giaconi Editore.

Tutti i bambini desiderano avere intorno persone che vogliano loro bene, vogliono far parte di una famiglia e di un gruppo in cui si sentono amati. È solo conoscendo la persona che abbiamo davanti che ciò può essere fatto al meglio. È valorizzando le differenze, non negandole, che questo obiettivo può essere raggiunto.

“Benvenuti nel fantastico mondo di Accanto, ragazzi!” iniziò Mr. Cookie dopo essersi sistemato il cappellino in testa. “Sarò felice di farvi da cicerone e vi racconterò tutto quello che vedremo in questo viaggio. Faremo delle tappe e vi farò conoscere un sacco di posti meravigliosi e belle persone. Siete pronti?”.

L’autrice nasce ad Osimo e cresce tra pallavolo, amore per i libri e volontariato. Ed è proprio in questo mondo che conosce il suo futuro marito Gian-Luca di Lorenzo, che insieme a Jacopo Corona diventerà il cofondatore di FROLLA, il micro-biscottificio di Osimo raccontato nella sua prima pubblicazione “Frolla, biografia di un sogno”. Si tratta di un progetto tutto marchigiano con due obiettivi: la realizzazione di prodotti di pasticceria buoni e creativi; l’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità. Sono molti i riconoscimenti che l’azienda ha guadagnato, non ultimo il “Premio Cittadino Europeo” 2021 conferito dal parlamento Europeo.

“Il mondo accanto” rappresenta, oltre che una lettura piacevole e appassionante, un veicolo di divulgazione di importanti tematiche sociali.

Giaconi Editore

www.giaconieditore.com