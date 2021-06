Giovani in difficoltà sulle moto d’acqua salvati dalla Polizia

Ieri intorno alle 14.30 all’altezza della così detta “Seggiola del Papa” i Poliziotti che cavalcavano le moto d’acqua si sono imbattuti in due giovani che stavano in acqua in difficoltà

I giovani turisti che avevano deciso di trascorrere una giornata al mare con la canoa pagaiando sulle nostre acque cristalline , non avevano fatto i conti con il fato .

Durante l’escursione ,la canoa ha sbandato capovolgendosi , iniziando a imbarcare acqua mentre i due giovani , nuotando cercavano di trascinarla a riva con grande difficoltà e dispendio di energie.

Dopo poco, i due stremati, hanno deciso di lasciare la canoa, in quanto non riuscivano a trascinarla tanto era piena di acqua che si stava inabissando.

In quel momento ecco spuntare le “MANTA” della Polizia con i due Poliziotti che immediatamente hanno compreso la difficoltà dei due ragazzi impauriti , infreddoliti e stremati.

Così mentre una moto trainava a riva la canoa , l’altra aiutava i due ragazzi ad arrivare a riva .

Tutto è bene ciò che finisce bene !