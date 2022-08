Grande successo per la 6 Giorni Rotellistica di Santa Maria Nuova

Per una settimana, dal 3 al 7 agosto, Santa Maria Nuova è tornata ad essere la capitale del pattinaggio a rotelle grazie all’edizione 2022 della “6 Giorni Rotellistica” classica internazionale di corsa su pista, organizzata dal Gruppo Sportivo Pattinaggio. A sostenere la manifestazione, riservata alle categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior, ANCoS Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino che anche quest’anno ha dato il suo patrocinio.

La “6 Giorni Rotellistica” è stata un evento di grande rilievo sportivo, che ha richiamato nella cittadina dell’anconetano oltre trecento atleti provenienti da tutta Europa, accompagnati da dirigenti, tecnici e famiglie, ma anche una occasione preziosa per far conoscere tutto il territorio e valorizzarlo dal punto di vista dell’accoglienza turistica.

“Dopo XMasters, Confartigianato ha voluto essere vicina anche a questa iniziativa che unisce la passione per lo sport ad una grande attenzione al territorio e a quelle che sono le sue eccellenze. La ‘6 Giorni Rotellistica’ è una manifestazione consolidata che richiama ogni anno un grande numero di partecipanti e pubblico. Questo tipo di eventi rappresenta, secondo noi, la strada giusta per rivitalizzare tutto l’anno, anche i centri più piccoli dell’entroterra”, ha detto Giulia Mazzarini, Responsabile Confartigianato Persone Ancona-Pesaro e Urbino.

“ANCoS è da sempre accanto alle associazioni sportive e associative. In particolare la ‘6 Giorni Rotellistica’ valorizza tutti gli aspetti della pratica sportiva, quelli agonistico, educativo e sociale, oltre che territoriale” ha sottolineato Giordano Giampaoletti, Responsabile ANCoS Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino che ha consegnato il trofeo alle squadre vincitrici.