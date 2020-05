Il Comune di Ancona raccoglie proposte progettuali

Progetto culturale “Lazzaretto Estate”- Avviso Pubblico.

Il Comune di Ancona, intende procedere tramite avviso pubblico alla raccolta di proposte progettuali riservato alle associazioni culturali e/o ricreative no profit operanti sul territorio per la concessione in uso temporaneo, nel periodo estivo (periodo orientativo da giugno a settembre), di spazi della Mole Vanvitelliana per la realizzazione del progetto culturale dal titolo “LAZZARETTO ESTATE” (anni 2020/2024). Nella domanda domanda di partecipazione vanno indicati oltre al curriculum dell’associazione, un progetto logistico-organizzativo di gestione degli spazi, delle iniziative culturali collaterali e del punto di ristoro, un progetto di arredo dello spazio esterno alla Mole e un progetto artistico. Inoltre un elenco di eventuali partenariati e/o collaborazioni “in rete” che si intendono proporre per una migliore e quanto più possibile condivisa gestione complessiva degli eventi in co-organizzazione con il Comune di Ancona, con l’obiettivo finale, di interesse pubblico generale, di garantire lo sviluppo dell’attività associativa e dell’interazione fra associazioni in uno spazio dedicato.

Le proposte vanno presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno VENERDI’ 5 giugno 2020.

La proposta, corredata dalla relativa documentazione progettuale dovrà pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Ancona, in busta chiusa mediante servizio postale: Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n.1 – 60123 -ANCONA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano: Comune di Ancona – Archivio Protocollo Generale – Largo XXIV Maggio n.1, – aperto nei seguenti giorni ed orari: lunedi’ – mercoledi’ – giovedi- venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Info sul sito internet del Comune nella sezione Avvisi e Bandi