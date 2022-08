Il marchigiano Alessio Agostinelli conquista l’argento nella HC di Sakarya

Ci sono atleti che non riescono a riposare nemmeno nel periodo in cui tutti si prendono delle pause, tra questi il marchigiano Alessio Agostinelli.

In questo fine settimana ha portato la sua KTM Scarp sui sentieri del percorso della Sakarya Mtb Cup.

La gara con un percorso di 4,5 km a giro, senza particolari asperità e strappi, ha visto il nostro Alessio protagonista dall’inizio alla fine.

Nonostante il percorso non fosse congeniale alle sue caratteristiche ha tenuto la testa della gara dall’inizio alla fine sempre in compagnia di altri atleti, fino all’ultimo giro in cui ha avuto un solo compagno di fuga.

Con lui si è giocato la vittoria allo sprint, purtroppo gli è mancato il guizzo giusto ed ha chiuso in seconda posizione.

“Sono contento per la gara, percorso non ideale per le mie caratteristiche, la gamba gira bene, ho buone sensazioni. Mi sto preparando per il finale di stagione.” afferma Alessio Agostinelli.