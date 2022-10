Il sostegno di Carifermo alle famiglie

In un contesto economico in cui il costo dell’energia sta subendo importanti aumenti, Carifermo, sensibile al tema e da sempre vicina alla Clientela, interviene a sostegno delle famiglie attraverso un prodotto adeguato alle loro necessità.

Tenuto conto dell’impatto che i rincari del costo delle utenze domestiche di luce e gas stanno avendo, la Banca ha previsto un nuovo prestito, Speedy Prestito Energia, dedicato ai privati consumatori che presentano particolari caratteristiche, al fine di mitigare gli effetti dei rincari delle bollette, rateizzandone gli importi per dodici mensilità e potendo contare così su maggiore liquidità.

Per il finanziamento, che prevede un iter veloce, la Banca ha previsto un plafond.

È possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo o consultare il sito carifermo.it per avere maggiori informazioni.

Carifermo prosegue con incisività a svolgere un ruolo anche di supporto sociale alle famiglie ed al territorio.