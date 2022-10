Parte da Chiaravalle il 30 ottobre la Stagione di Teatro Ragazzi

Domenica 30 ottobre ore 17 al Teatro Valle di Chiaravalle lo spettacolo “Scuola di magia” del Teatro Verde inaugura con una grande festa di apertura la 39esima Stagione di Teatro Ragazzi, curata nella direzione artistica e organizzativa dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 12 comuni delle Marche. Per la festa di apertura, bambini e bambine saranno alle prese con due maghi pasticcioni e con un’avventura incredibile tra mostri buffi e canzoni divertenti.

La prima parte del cartellone, fino al 6 gennaio 2023, propone tredici spettacoli, laboratori ed eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, nei comuni di Arcevia, Castelbellino, Cerreto D’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, ed inoltre a Moie di Maiolati Spontini con un laboratorio teatrale per “Genitori narratori” presso la Biblioteca La Fornace. Si ripartirà dopo l’Epifania con la seconda parte della stagione, e numerose altre proposte per le famiglie e per le scuole.

Sostengono la stagione i Comuni di Arcevia, Castelbellino, Cerreto D’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Parco Gola della Rossa e di Frasassi e Cms Consorzio Marche Spettacolo, ed inoltre Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice di Senigallia, Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini, Centro per il libro e la lettura (Cepell), Teatro alla Panna, Assitej Italia, Unima.

Dopo l’evento inaugurale, il cartellone prosegue domenica 6 novembre ore 17 al Teatro Comunale di Montecarotto con “Mago per svago”, uno spettacolo di circo e magia muto a cura de L’abile Teatro. Domenica 6 novembre al Teatro del Sentino di Sassoferrato c’è “Paolo dei Lupi” di Bradamante Teatro. Domenica 13 novembre sono due gli spettacoli, al Teatro Alfieri di Montemarciano appuntamento con “Il grande gioco” del Teatro Giovani Teatro Pirata, e al Teatro Casanova di Cerreto D’Esi va in scena “Accadueò” di Giallo Mare Minimal Teatro. Domenica 20 novembre ore 17, al Teatro Goldoni di Corinaldo, la Compagnia Catalyst propone “Casa romantica”.

Nel programma di dicembre, gli spettacoli celebrano il clima di festa con commedie divertenti nello spirito del Natale. Domenica 4 dicembre ore 17 al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova va in scena “Natale a casa G.G.” del progetto G.G, una narrazione con pupazzi ed oggetti, mentre al Teatro La Fenice di Senigallia il Teatro Giovani Teatro Pirata rappresenta “Un Babbo a Natale”. Giovedì 8 dicembre ore 17 al Teatro Goldoni di Corinaldo c’è “Babbo Natale e la notte dei regali” della compagnia Eccentrici Dadarò. Domenica 11 dicembre si prosegue al Teatro Valle di Chiaravalle con “Le avventure di Pulcino” del Teatro Giovani Teatro Pirata. Lunedì 26 dicembre ore 17 lo spettacolo “Un babbo a Natale” del Teatro Giovani Teatro Pirata arriva al Teatro Pergolesi di Jesi.

Si chiude venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ore 17, a Castelbellino Stazione presso la Sala Polivalente Margherita Hack con Kosmicomicoteatro in “Pulcetta dal naso rosso”, tra danza, canzoni dal vivo e teatro visuale.

Tra i nuovi progetti della Stagione Teatrale, spicca quello dedicato al “Teatro Natura”: il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi festeggia il suo 25esimo compleanno nella Stagione di Teatro Ragazzi con tre appuntamenti imperdibili dove lupi, boschi e la natura prenderanno vita attraverso attori, videoproiezioni e ombre. Gli spettacoli saranno domenica 6 novembre alle ore 17 al Teatro del Sentino di Sassoferrato (“Paolo dei Lupi” di Bradamante Teatro), domenica 13 novembre ore 17 al Teatro Casanova di Cerreto D’Esi (“Accadueo” di Giallo Mare Minimal Teatro) e domenica 27 novembre ore 17 al Teatro Misa di Arcevia (“Caro Lupo” di Drogheria Rebelot).

Per il progetto di “Teatro e lettura”, alla Biblioteca La Fornace a Moie di Maiolati Spontini prende vita il laboratorio teatrale “Genitori Narratori”, dedicato ai genitori, ma anche agli insegnanti e per chiunque abbia voglia di sperimentare il linguaggio della narrazione teatrale. L’obiettivo è trovare la propria storia ed ognuno il suo personale modo di raccontarla attraverso la guida di un regista teatrale, e arrivare alla fine del percorso per proporla ad un pubblico di bambini. Il laboratorio si inquadra nel progetto “Building Reader”, un progetto di promozione alla lettura per il territorio del Comune di Maiolati Spontini, ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore. La partecipazione al laboratorio è gratuita.

Gli incontri saranno da marzo ai primi di giugno in orario serale (cadenza ogni 15 giorni inizialmente ed uno a settimana successivamente) presso la Biblioteca “La Fornace”. Info e iscrizioni: Teatro Giovani Teatro Pirata 0731.56590 – 334.1684688

Come da tradizione, nella Stagione Teatrale, bambini e bambine avranno l’opportunità di festeggiare il proprio compleanno a teatro: invitando gli amici in una delle date in cartellone, si paga per loro 5.00€ mentre il festeggiato entra gratis.

Si rinnova anche la promozione per i ragazzi: ogni tre spettacoli visti si ha l’ingresso ad un quarto spettacolo in cartellone. Infine, c’è la promozione per i nonni che possono avere un ingresso omaggio se accompagnano i nipoti a teatro.

INIZIO SPETTACOLI: ore 17.00

BIGLIETTI: Adulti € 8,00 – Ragazzi € 6,00 – Bambini sotto i 3 anni € 0,50

INFO PROGRAMMAZIONE, BIGLIETTERIE E PROMOZIONI:

Teatro Giovani Teatro Pirata

Tel. 0731/56590 334.1684688

[email protected] (lun-ven 9.00-13.00)

www.atgtp.it