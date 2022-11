In libreria “Loris Wood verso l’isola di plastica” della scrittrice maceratese Iride Bartolucci

Ciuffo verde, intraprendente e dal grande intuito, Loris Wood è il giovane aspirante reporter ecologista creato dalla scrittrice maceratese Iride Bartolucci, al centro di una serie di avventure d’impronta ecologista. Il primo romanzo, per giovani lettori dagli otto anni, è “Loris Wood verso l’isola di plastica”, da questo mese in libreria.

Tutto ha inizio quando sulla spiaggia di Fumigata Loris trova una paperella di plastica appartenuta a un carico scomparso. Insieme agli amici Aron e Mirta, Loris viene incaricato dal quotidiano Green Reporter di mettersi sulle tracce del carico scomparso. Per Loris può essere l’occasione che aspettava per ottenere uno scoop, ma dovrà stare in guardia, perché l’organizzazione criminale conosciuta come I Dicono vuol mettere tutto a tacere. L’indagine porterà i tre amici a solcare i mari e a documentare gli effetti dell’inquinamento sulla flora e sulla fauna. Giungeranno infine al centro dell’Oceano Indiano, dove avranno la possibilità di sventare un vero disastro ambientale, ma dovranno agire in fretta e con grande coraggio, fronteggiando i pericolosi Dicono.

Ispirata a un fatto di cronaca, la prima avventura di Loris Wood si propone di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche green, con una spinta ad agire in prima persona per salvaguardare la natura.

Iride Bartolucci è nata a Roma ma vive da anni a Macerata con la famiglia. Negli anni ha perfezionato il suo rapporto con la scrittura attraverso i corsi dell’agenzia letteraria civitanovese Scriptorama, che la rappresenta.

Illustrato da Roberta Procacci, il libro è pubblicato da Dalia Edizioni nella collana Gli Spericolati, e può essere ordinato e acquistato online e presso tutte le librerie.