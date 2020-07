Inaugurazione della rassegna Miralteatro d’Estate a Pesaro

Con un concerto della Filarmonica Gioachino Rossini si inaugura la rassegna Miralteatro d’Estate. Pesaro • Parco Miralfiore • Domenica 12 luglio 2020 ore 21.15.

Domenica 12 luglio 2020 alle ore 21.15 parte la rassegna Miralteatro d’Estate, organizzata dal Comune di Pesaro in collaborazione con AMAT nello spazio dell’anfiteatro del Parco Miralfiore. Il programma si apre con un concerto della Filarmonica Gioachino Rossini, diretta dal M° Michele Antonelli. Il concerto è suddiviso in due sezioni, con la prima che vedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 1 in do maggiore Op.21 di Ludwig van Beethoven, nei movimenti Adagio molto, Allegro con brio – Andante cantabile con moto – Minuetto – Adagio, Allegro molto e vivace. Composta tra il 1799 e il 1800 quando Beethoven era ormai sulla soglia dei trent’anni, la Sinfonia mostra ancora richiami ai lavori di Haydn e Mozart, ma evidenzia la personalità di un giovane Beethoven che, pur rendendo il dovuto omaggio ai predecessori, è in grado di dimostrare tutto il suo talento. La sinfonia è stata scelta per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, il genio musicale che seppe comporre pagine musicali immortali.

Nella seconda parte del concerto verrà eseguita la splendida favola musicale di Sergej Prokof’ev “Pierino e il lupo” Op. 67, una esecuzione che sa ancora affascinare il pubblico di tutte le età. Pierino e il lupo è senza dubbio una delle più belle fiabe musicali di tutti i tempi grazie alla fusione tra musica e testo, con un messaggio ecologico molto attuale. Sul palco, assieme alla Filarmonica Rossini, l’attore Antonio Olivieri, talentuoso narratore e collaboratore da diverso tempo con la FGR.

La Filarmonica Rossini tornerà sul palco del Miralfiore domenica 19 luglio 2020 con un concerto dedicato a brani di Johann Sebastian Bach e Johann Joachim Quantz.

I concerti della Filarmonica Gioachino Rossini sono realizzati in collaborazione con SKY Trade International.

Biglietti su www.vivaticket.it – Informazioni e prevendite presso Tipico.tips (0721 34121)

Biglietteria Parco Miralfiore (ingresso via Respighi – 334 3193717); il giorno di spettacolo dalle ore 20

Miralteatro d’Estate rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.

Filarmonica Gioachino Rossini

La Filarmonica Gioachino Rossini è attiva dal 2014 e si impegna da tempo come ambasciatrice nel mondo delle musiche del Cigno di Pesaro. Il presidente dell’orchestra è il M° Michele Antonelli, direttore artistico e responsabile della qualità e dell’identità della FGR, che cura l’organico, la programmazione e l’ideazione di progetti speciali. Dal 2015 la FGR-Orchestra ha come Direttore Principale il M° Donato Renzetti con il quale ha avviato un nuovo e proficuo percorso artistico, ricco di progetti musicali e discografici. Tra gli ultimi impegni della Filarmonica nel 2018 ricordiamo la pubblicazione del cofanetto di 4 compact disc Rossini Complete Overtures, pubblicato da DECCA, distribuzione Universal, che a ottobre è stato portato anche in tutte le edicole italiane dal Corriere della Sera per celebrare il 150° rossiniano. Sempre con il M° Renzetti la Filarmonica ha inaugurato con un doppio concerto la 51a edizione dell’importante Festival delle Nazioni di Città di Castello. Prestigioso impegno internazionale al Musikverein di Vienna, tempio mondiale della musica, a fianco di Juan Diego Florez, nel galà che il tenore peruviano organizza per la raccolta fondi della sua fondazione. Nel 2019 ha realizzato diversi importanti progetti, sviluppando, oltre che l’aspetto musicale della formazione, anche un’intensa attività di proposta e organizzazione di iniziative culturali, molte delle quali in collaborazione con il M° Renzetti. Da ricordare Progetto Brahms a Pesaro, dedicato ai direttori d’orchestra e articolato in quattro masterclass con concerto finale. A luglio Arezzo Raro Festival, nuovo evento musicale nei luoghi più suggestivi della città con la Filarmonica partner organizzativo e orchestra in residenza per il concerto inaugurale e per le opere Le cantatrici villane e La Traviata. Ancora nel 2019 la partecipazione alla 40a edizione del Rossini Opera Festival, al Ravello Festival e al concerto di Natale della città di Terni, dedicato a Federico Fellini.

Domenica 12 luglio 2020 ore 21.15 – CONCERTO INAUGURALE

L.V. Beethoven – Sinfonia n. 1 in do maggiore Op.21

Sergej Prokof’ev – “Pierino e il lupo” – Favola musicale op.67

Filarmonica Gioachino Rossini

Michele Antonelli Direttore

Antonio Olivieri Voce recitante