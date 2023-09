Individuato e denunciato aggressore 20enne del giovane accoltellato

Il tutto era avvenuto in una festa tra amici. Il gesto, sembra, per droga non pagata

Un giovane sui vent’anni, che nella notte ha accoltellato alla schiena un altro giovane, è stato individuato e denunciato dalla polizia.

I fatti erano avvenuti durante una festa tra amici, presso una villa privata sita nella prima periferia di Ancona.

Secondo quanto appurato dagli investigatori, tra i due giovani era nato un diverbio per il mancato pagamento di una somma di denaro per motivi di droga.

La lite culminava con l’estrazione dalla tasca di un coltello da parte di uno dei contendenti ed il ferimento della controparte alla schiena.

A seguito di una perquisizione, a carico del responsabile dell’aggressione, erano rinvenuti oltre ad un suo indumento indossato durante la festa, anche 45 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

Non veniva rinvenuto il coltello in quanto gettato dall’indagato in un’area campestre.

Alla luce di quanto emerso, il giovane aggressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per tentata estorsione, lesioni aggravate e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.