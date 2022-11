La Lupa di Giovanni Verga al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia, 25-26-27 Novembre

“La Lupa” di Giovanni Verga al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia, il 25,26 e 27 Novembre.

“La lupa” di Giovanni Verga è uno dei capolavori della letteratura dei primi del 900, all’inizio soltanto novella e in seguito anche opera drammaturgica di notevole rilievo, che ha visto la sua trasposizione sia a teatro che al cinema.

L’opera è il ritratto di una donna soffocata da una società bigotta che non le consente di vivere un amore ardente con un giovane uomo, e soffocata altresì dalla sua stessa passione, così forte da non riuscire a riconoscerne la nocività. Nella “Lupa” i protagonisti sono persone semplici, in un mondo dominato da una parte dall’innocenza e dall’altra da passioni primitive e violente.

L’opera e le tematiche trattate da Verga sono purtroppo ancora attualissime. L’intreccio, i personaggi e le relazioni che li legano sono infatti espressione tangibile di comportamenti tossici che portano spesso a conseguenze estreme.

Le parole – quelle originali di Verga- in contrasto all’essenzialità della scenografia, si innestano in una messa in scena dal forte linguaggio del corpo, dove musica e canto occupano un spazio importantissimo.

Lo spettacolo, in collaborazione e col patrocinio del Comune di Senigallia, verrà rappresentato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo il debutto presso la Rocca Roveresca di Senigallia nell’estate 2022, la Compagnia aprirà la Stagione Teatrale 22/23 del Teatro Nuovo Melograno, con questo nuovo allestimento che vede in scena oltre a Catia Urbinelli (La Lupa) e a Cristian Strambolini (Nanni) anche la giovane attrice Giulia Ruffoli (formatasi nella scuola del teatro stesso) nel ruolo di Maricchia.

Una produzione Compagnia Nuovo Melograno

Regia di Cristian Strambolini e Catia Urbinelli

Con Catia Urbinelli, Cristian Strambolini e Giulia Ruffoli

Tecnico luci/audio Filippo Volpini

IN PROGRAMMA

Venerdì 25 novembre alle 21.00h

Sabato 26 novembre alle 21.00h

Domenica 27 novembre alle 17.30h

Teatro Nuovo Melograno, via Botticelli 30/1 – Senigallia

BIGLIETTI

15€ Intero / 12€ ridotto under 18

