La Polizia di Stato incontra gli studenti di Montemarciano Marina

Proseguono senza sosta gli incontri che vedono impegnati in prima persona gli agenti della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole nell’ambito del Progetto “Educazione alla Legalità”. Un progetto ormai avviato da anni ed a cui il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, ha dato un impulso molto forte in una prospettiva di sempre maggiore vicinanza alla popolazione scolastica al fine di diffondere la cultura della legalità.

In questi giorni gli appuntamenti hanno riguardato le classi prime della Scuola secondaria Inferiore dell’Istituto Comprensivo di Montemarciano Marina, dove si sono recati gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, consentendo di incontrare circa 60 studenti.

Il primo momento dell’incontro è stato dedicato ad una presentazione del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e delle diverse attività di prevenzione e repressione svolte sul territorio, nonché l’utilità del numero unico 112 in uso per tutte le emergenze.

Sono, poi, stati affrontati temi relativi all’uso delle droghe, alle conseguenze penali e amministrative del loro uso; inoltre l’incontro ha riguardato le problematiche connesse al fenomeno del bullismo con indicazioni utili per riconoscere le condotte che lo caratterizzano ed i comportamenti da adottare da parte delle vittime o degli eventuali testimoni al fine di mettere fine alle vessazioni.

I ragazzi si sono mostrati molto interessati ed attenti a tutti gli argomenti trattati durante la mattinata ed hanno anche posto molte domande agli operatori di Polizia del Commissariato i quali hanno fugato dubbi, curiosità e richieste ulteriori di informazioni.

Gli incontri con gli studenti delle diverse età proseguiranno in modo capillare e costante ancora nei prossimi giorni e riguarderanno tutto il comprensorio dell’area senigalliese e dei comuni dell’entroterra, con l’obiettivo di diffondere messaggi ed informazioni utili ai giovani per la formazione di una coscienza civica e di rispetto delle regole di convivenza.