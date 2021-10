Buona la prima! Senza Nielsen la Videx si impone su Garlasco al termine di quattro set (25-11; 19-25; 25-17; 25-16).

Poteva essere un esordio in salita dopo il forfait dell’ultim’ora di uno degli uomini più attesi ma Grottazzolina non si è scomposta ed ha fatto suoi i primi tre punti del campionato. Garlasco ha dato battaglia ma la banda di coach Ortenzi ha lasciato solo un set alla formazione lombarda.

Padroni di casa in campo con la diagonale Marchiani-Giacomini, Vecchi e Mandolini in attacco, Cubito e Focosi al centro e Romiti libero. Coach Maranesi risponde con Petrone-Magalini, Crusca e Puliti laterali, Porcello e Coali al centro e Taramelli a gestire le operazioni di seconda linea.

Primi scambi a favore di Garlasco con i muri di Magalini e Coali prima dell’exploit di Cubito e del primo ace in serie A di Giacomini (6-4). Coali imita il neo opposto grottese dai nove metri ma sul primo break dell’incontro la Videx inizia a costruire il margine necessario alla lieta chiusura del parziale: cinque segnature consecutive che culminano con i muri di Marchiani e Focosi prima del time-out ospite (12-7). In fase centrale di set sale in cattedra capitan Vecchi che pesca il jolly dai nove metri (16-9). Coali prova a scuotere i suoi dopo il time-out ma Mandolini si prende la scena e sigla quattro delle cinque segnature consecutive che permettono ai padroni di casa di archiviare il parziale sul perentorio 25-11.

Si torna in campo e Garlasco si scrolla di dosso l’emozione del debutto. Magalini colpisce due volte dai nove metri e inizia a costruire margine (3-6). La Videx insegue, colma il gap con Focosi ma viene ricacciata indietro prontamente da Crusca che costringe coach Ortenzi a sospendere il gioco (11-14). Gli ospiti prendono le misure a Marchiani e compagni ed allungano con Puliti (13-18). La guida grottese getta nella mischia Cascio al posto di Giacomini ma il cambio non sortisce gli effetti sperati: Magalini guadagna ben cinque set-ball prima dell’errore di Mandolini che vale il 19-25 finale.

Il terzo set si apre in perfetto equilibrio. Cubito risponde a Porcello per il momentaneo 6-5, Puliti centra il sorpasso ma il primo break da quattro segnature vale l’ennesimo strappo di marca grottese (11-8). Marchiani consolida il divario prima con un muro vincente poi con l’ace che precede i colpi di Vecchi (19-14). Coach Maranesi prova ad inserire Miglietta al posto di Puliti nel tentativo di arginare il servizio grottese ma il finale di set si rivela avaro di sorprese. Cubito conquista ben otto palle set, la seconda la trasforma Mandolini (25-17).

Il quarto parziale si apre nel segno di Focosi. Il giovane classe 2000 fa la voce grossa a muro su Crusca e Magalini, Lanciani lo imita per poi centrare, anche lui, il suo primo ace in serie A (8-4). Gli ospiti provano a rifarsi sotto con Porcello ma l’ennesimo break dei locali fa ancora una volta la differenza: Giacomini apre e Mandolini costruisce prima del sigillo del capitano che annichilisce la retroguardia lombarda (18-11). Il cambio in regia per Garlasco, Regattieri al posto di Petrone, non cambia le sorti del match. Ordinaria amministrazione per Grottazzolina fino al 24-15 siglato da Focosi. Sarà l’errore al servizio di Porcello (25-16) a consegnare ai padroni di casa la prima vittoria del campionato.

IL TABELLINO

VIDEX GROTTAZZOLINA – VOLLEY 2001 GARLASCO 3 – 1

Videx Grottazzolina: Giacomini 7, Cubito 11, Vecchi 15, Focosi 11, Pison, Cascio 1, Lanciani 3, Mandolini 20, Perini ne, Romiti A. ne, Marchiani 7, Mercuri (L2) ne, Romiti R. (L1). All. Ortenzi;

Volley 2001 Garlasco: Resegotti (L2) ne, Taramelli (L1), Porcello 8, Miglietta, Coali 6, Crusca 8, Moro ne, Testagrossa ne, Giampietri ne, Magalini 14, Mellano, Regattieri, Puliti 14, Petrone 2. All. Maranesi;

ARBITRI: Cruccolini – Oranelli;

PARZIALI: 25 – 11 (20’); 19 – 25 (24’); 25 – 17 (24’); 25 – 16 (23’);

NOTE: Grottazzolina: 7 errori in battuta, 5 ace, 15 muri vincenti, 58% in ricezione (26% perf), 56% in attacco. Garlasco: 12 errori in battuta, 5 ace, 7 muri vincenti, 56% in ricezione (29% perf), 42% in attacco.