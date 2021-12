Latini: “Oltre 175mila euro per gli studenti con votazione di 100 e Lode alla maturità”

La giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alle Politiche giovanili ripropone i “Premi al merito” a seguito dell’apprezzamento dello scorso anno da parte degli studenti beneficiari e delle loro famiglie

Su proposta dell’assessore regionale alle Politiche giovanili Giorgia Latini la giunta regionale ha approvato, con la Legge di assestamento del bilancio, i criteri per la concessione e l’erogazione delle provvidenze economiche previste dall’intervento “Premi al merito” riferite all’anno scolastico 2020-2021 per un importo di oltre 175mila euro.

“Già per l’anno scolastico 2019-2020 –ha sottolineato Latini – la Giunta regionale ha previsto i Premi al merito destinando risorse a favore degli studenti marchigiani residenti o aventi dimora nella Regione Marche che avevano conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 e Lode in uno degli Istituti di scuola media superiore della regione.

Tale intervento ha ricevuto un notevole apprezzamento da parte degli studenti beneficiari e delle loro famiglie. Abbiamo ritenuto opportuno riproporre l’iniziativa al fine di dare continuità ad un percorso che garantisse a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità, libertà di espressione dei talenti e anche riconoscimento dei meriti individuali. La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche le esclude dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, come tali, dall’applicazione dell’Isee e le somme corrisposte non sono assoggettate a tassazione”.

Le modalità di accesso al contributo saranno definite con un successivo atto della competente struttura regionale la quale provvederà al riparto delle risorse disponibili tra gli studenti individuati dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche. La struttura regionale sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio scolastico regionale provvederà a verificare per tutti gli studenti il possesso del requisito soggettivo di ammissibilità relativo alla residenza o dimora durante il percorso scolastico nella nostra regione.(a.f.)