L’AVIS Cupramontana celebra 65 anni attività

Cupramontana – L’Avis Comunale “A. Dottori” di Cupramontana festeggia i 65 anni di attività e rilancia, con l’ausilio dei soci storici e delle nuove generazioni, la sfida di solidarietà che la vede protagonista dal 21 gennaio del 1957. In quella data i soci fondatori furono 43, oggi i soci donatori sono 250 ed assicurano 460 donazioni annuali tra sangue intero e plasma, di cui circa 300 effettuate presso la sede di Cupramontana. Un ruolo fondamentale che l’Avis cuprense mira a mantenere e rafforzare tanto più in un periodo, dopo il Covid e con l’affacciarsi di nuove incertezze socio-economiche, in cui il volontariato e la solidarietà sono una volta ancora un valore aggiunto irrinunciabile per le comunità locali sia in campo sociale che sanitario.

“Nonostante la pandemia negli ultimi anni le donazioni nella nostra sezione sono cresciute, grazie all’impegno dei soci e alla generosità della comunità cuprense – spiega Catia Paccusse, Presidente dell’Avis cuprense -. Tanti i giovani che si sono avvicinati alla donazione, di cui 75 tra i 18 ed i 35 anni. L’obiettivo del mio mandato è quello di divulgare il messaggio della donazione al maggior numero di persone possibile e, per far ciò, abbiamo in programma iniziative che coinvolgeranno le associazioni del territorio, anche per sensibilizzare i giovani e creare un ricambio generazionale su cui poter fare affidamento per il futuro. Vogliamo rendere sempre più ‘visibile’ la nostra associazione così che possa essere, oltre che nel campo delle donazioni, un punto di riferimento e aggregazione sia per i soci che per tutta la comunità locale”.

Per festeggiare degnamente i 65 anni dalla fondazione, ringraziare i donatori e conferire ulteriore slancio all’AVIS cuprense sabato 3 settembre alle 21 si terrà in piazza Cavour il “Concerto sonoro della Solidarietà” tenuto dall’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, mentre domenica 4 si svolgerà la 65ª Festa del Donatore di Sangue con celebrazione eucaristica, pranzo sociale e consegna delle benemerenze ai donatori.

Info e prenotazioni:

Tel. 0731 786741 – 3701246818

[email protected]

Facebook/Messenger: Avis Cupramontana