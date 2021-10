Lube, debutto in SuperLega a Padova con diretta Rai Sport

Reduce da da quattro vittorie inframezzate da un pareggio nell’arco di una pre-season senza sconfitte, la Cucine Lube Civitanova ora fa sul serio. I Campioni d’Italia scenderanno in campo nell’anticipo della 1ª giornata di andata di Superlega Credem Banca domani, sabato 9 ottobre (ore 18, diretta Rai Sport, live streaming volleyballworld.tv e diretta Radio Arancia), alla Kioene Arena per sfidare i padroni di casa della Kioene Padova. Il tecnico Gianlorenzo Blengini non potrà contare sull’organico al completo. Il gruppo, in partenza oggi da Civitanova, viaggerà con due atleti del vivaio al seguito, Gaetano Penna e Ionut Ambrose. Scalpitano per l’esordio ufficiale in biancorosso il brasiliano Ricardo Lucarelli e il portoricano Gabi Garcia Fernandez.

Stagione numero 27 nella massima serie per la Lube Volley

Alla Kioene Arena si aprirà l’avventura numero 27 della Cucine Lube Civitanova nel massimo campionato italiano, tra Serie A1 e SuperLega. Dal 1995 in poi il Club biancorosso ha sempre militato ai vertici del volley nazionale, diventando uno dei Club più longevi del panorama pallavolistico attuale.

Alla scoperta della Kioene Padova

Confermato in blocco lo staff tecnico, con coach Jacopo Cuttini chiamato a confermare il buon risultato dello scorso campionato e pronto a lanciare nuovi talenti nel panorama del volley italiano. Sono 10 i giocatori italiani sui 14 che compongono il roster. Dei 10 italiani, ben 9 sono veneti e 7 sono cresciuti nel settore giovanile bianconero (Bassanello, Bottolo, Canella, Gottardo, Guzzo, Schiro e Zoppellari). La diagonale palleggiatore/opposto sarà formata dai Nazionali tedeschi Zimmermann/Weber, mentre l’arrivo in banda di Loeppky e Petrov darà ulteriore qualità al reparto schiacciatori in cui brilla Bottolo, reduce dalla vittoria del campionato Europeo con la Nazionale Seniores. Al centro la coppia Volpato-Vitelli proverà a replicare le loro ottime prestazioni del 2020/21. Il libero Mattia Gottardo avrà il compito di raccogliere lo scettro da Danani.

Parla Fabio Balaso (libero Cucine Lube Civitanova)

“Una nuova stagione è alle porte e non c’è tempo per contemplare i successi del passato, ma dobbiamo guardare avanti. Quella con Padova per me è una gara speciale. Si tratta di un ritorno a casa e mi fa piacere. Dovremo tenere la concentrazione alta per il debutto in Regular Season, un match mai scontato. Si riprende a giocare per i 3 punti. Servono la massima attenzione per le cose semplici e la lucidità per tutto il confronto. Gi avversari cercheranno di metterci pressione dai nove metri. Noi dovremo essere bravi a reggere e a restare sempre sul pezzo”.

Parla Jacopo Cuttini (tecnico Kioene Padova)

“Le motivazioni per questa prima sfida arrivano anzitutto dal calibro del nostro avversario. Affronteremo una grandissima squadra e i ragazzi sanno che dovremo farlo divertendoci e cercando di mettere in pratica quei primi insegnamenti raccolti nei primi allenamenti congiunti del pre campionato. Torneremo finalmente a giocare davanti al pubblico e spero che questo possa essere un motivo in più per affrontare questa stagione con nuovo slancio, sapendo che ci sarà da soffrire ma che al tempo stesso avremo grossi margini di miglioramento per un gruppo così giovane e volenteroso”.

Gli arbitri di Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova

Alessandro Pozzato di Bolzano e Umberto Zanussi di Treviso.

Incrocio numero 50 con Padova, bilancio nettamente a favore dei biancorossi

Sabato le squadre si incroceranno per la sfida numero 50: Cucine Lube nettamente in vantaggio con 43 vittorie contro le 6 dei patavini.

Gli ex nei roster

Marco Vitelli a Civitanova dal 2013/14 al 2015/16, Fabio Balaso a Padova dal 2012/13 al 2017/18, Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16.

Giocatori a caccia di record

Regular Season: Marco Volpato – 11 attacchi vincenti ai 1000 (Kioene Padova); Osmany Juantorena – 4 muri vincenti ai 200, Jiri Kovar – 4 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

Carriera: Marco Volpato – 2 ace ai 100 (Kioene Padova); Enrico Diamantini – 7 punti ai 900, Osmany Juantorena – 8 punti ai 4700 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Padova – Civitanova

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Live tv streaming su volleyballworld.tv.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) e martedì alle 14 in replica. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.