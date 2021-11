Lube Volley ed Eurosuole Spa, altri tre anni insieme

Stretta di mano sempre più salda tra Lube Volley ed Eurosuole Spa. Il rapporto di sponsorizzazione è stato rinnovato per altri tre anni. L’azienda civitanovese è presente anche sulle maglie da gioco della formazione cuciniera per il campionato italiano di SuperLega e la Champions League 2021/2022. Tale rinnovo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di un sodalizio di successo che accompagna Eurosuole spa e Lube Volley dalla stagione sportiva 2015/2016. Si è concretizzato così un gradito rinnovo del legame, spinto anche dalle aumentate possibilità di una stagione con il pubblico di nuovo nei palazzetti.

“Siamo felici di comunicare il rinnovo della nostra partnership con la LUBE VOLLEY per altri tre anni – sottolinea Germano Ercoli, amministratore unico di Eurosuole spa -. Il nostro obiettivo fin dal primo giorno è stato quello di creare un legame importante e duraturo tra le parti e siamo lieti di vederlo prendere forma”.

“La Eurosuole Spa si è legata al Club fin dal nostro trasferimento a Civitanova – ricorda Albino Massaccesi, amministratore delegato e vicepresidente di AS Volley Lube – e ha contribuito in maniera diretta anche alla sponsorizzazione dell’impianto. Il legame è sempre più forte! Al di là del rinnovo, è un piacere che Germano Ercoli e il marchio che rappresenta facciano parte della nostra grande famiglia”.

Eurosuole spa è leader europeo nella produzione di suole in gomma e poliuretano per calzature. È una realtà in continua evoluzione, che investe fortemente in tecnologia e automazione, all’insegna della qualità, dell’efficienza e della sostenibilità. L’azienda civitanovese, è da oltre 40 anni partner dei più importanti brands nazionali ed internazionali, con prodotti e soluzioni sempre all’avanguardia, realizzati con professionalità, passione e creatività. I marchi Wellfeet light e GLE (gomma leggera), sono l’esempio di questa costante ricerca volta ad interpretare e soddisfare le esigenze sempre più complesse dell’intero settore calzaturiero.