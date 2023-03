Lucchese-Ancona 1-1, Simonetti agguanta i toscani nei minuti finali

In dieci e con il cuore, l’Ancona esce con un punto dal Porta Elisa di Lucca. Gara difficile, spigolosa, con poche emozioni. Specialmente nel primo tempo dove non si registrano situazioni pericolose. La partita cambia a fine primo tempo: attraverso una discesa dei toscani, Prezioso prima subiva un fallo da Panico, poi reagiva sull’attaccante rossonero. L’arbitro notava solamente la scorrettezza della mezzala biancorossa e lo spediva anzitempo negli spogliatoi. Nella ripresa, per impolpare il centrocampo, mister Colavitto inseriva Basso. La Lucchese, forte dell’uomo in più, passava in vantaggio con un colpo di testa di Panico, imbeccato dalla sinistra da Visconti. Una doccia gelata per i dorici che non mollavano e alla fine riuscivano a pareggiare con Simonetti. Il centrocampista, al quarto centro stagionale, e che aveva segnato anche all’andata, corregge un traversone dalla sinistra di Lombardi. Un punto che muove la classifica e che, di fatto, nel giorno del 118° compleanno del club, ricompensa per i sacrifici fatti i 135 tifosi arrivati a Lucca.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Mastalli (21’ st Alagna); Tumbarello (46’ st Romero), Franco (21’ st Di Quinzio), Visconti; Rizzo Pinna (21’ st Fabbrini), Panico (39’ st D’Alena), Bruzzaniti. A disp. Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria. All. Maraia.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Camigliano, Martina; Simonetti, Gatto (27’ st Lombardi), Prezioso, Petrella (1’ st Basso), Melchiorri, Di Massimo (16’ st Mattioli). A disp. Vitali, Pierri, Mondonico, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Reti: 6’ st Panico, 43’ st Simonetti.

Note – Campo in cattive condizioni; ammoniti: Franco, De Santis, Bruzzaniti, Gatto; espulso: Prezioso al 46’ del primo tempo; spettatori: 1647 compresi abbonati e 135 anconetani; recuperi: 2’ + 4’. Ancona con la maglia commemorativa per i 118 anni di storia della società.