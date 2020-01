Mercato Ascoli, Lanni saluta e va al Novara

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo del n. 1 bianconero Ivan Lanni al Novara.

Lanni saluta Ascoli dopo sei stagioni costellate dalla promozione in Serie B nella s.s. 2014/15 e dalle successive salvezze in cadetteria. Lo scorso anno aveva tagliato il traguardo delle 150 presenze in maglia bianconera e da questa stagione è ufficialmente il portiere dell’Ascoli col maggior numero di presenze entrando di diritto nell’ultracentenaria storia bianconera.



L’Ascoli Calcio saluta un professionista serio, che ha sempre onorato la maglia con grande dedizione e impegno.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia Ivan e gli augura le fortune che merita.



Contestualmente l’Ascoli annuncia l’approdo in bianconero a titolo temporaneo con opzione del portiere ventitreenne Gabriele Marchegiani, al quale va il benvenuto della Società tutta.