Miss Reginetta d’Italia: a Sirolo Sofia Tirabassi di Ascoli e Gloria Ficiarà di Fermo guadagnano la finale di Riccione

SIROLO – Questo fine settimana, venerdì 29 luglio, sulla bellissima piazzetta si è svolta la finale regionale del concorso Miss Reginetta d’Italia. La Perla dell’Adriatico, che sorge sulle pendici del Monte Conero, ha consegnato i due biglietti per la finale nazionale che si svolgerà a Riccione dal 22 al 28 agosto. Il primo biglietto lo ha conquistato Sofia Tirabassi di Ascoli e il secondo Gloria Ficiarà di Fermo. L’iniziativa porta la firma dell’Associazione Culturale EVRA.

Sofia Tirabassi ha appena 16 anni, frequenta il terzo liceo linguistico, ama molto le lingue e spera di continuarle a studiare anche all’università. È una sportiva, ha praticato il nuoto per ben 10 anni e ora si tiene in forma in palestra. Il suo sogno è poter diventare indossatrice.

Gloria Ficiarà, anche lei giovanissima, appena 16 anni, viene da Fermo, frequenta l’Istituto Alberghiero e ha una grande passione per lo sport. Per il suo futuro vede bene sia la possibilità di essere una wedding planner o magari modella.