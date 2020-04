Nelle Marche arriva Dog Heores con la pappa a domicilio

Dog Heroes, la startup di cibo fresco per cani con piani alimentari personalizzati e consegnati a domicilio, estende il servizio di delivery anche nelle Marche.

Durante il periodo di quarantena, infatti, è emersa l’esigenza di un servizio a domicilio anche in ambito petfood: Dog Heroes, in particolare, ha fatto registrare un +300% di richieste nel mese di marzo e richieste da parte degli utenti di estendere il servizio a tutta Italia (inizialmente solo a Milano). La startup si è quindi organizzata per estendere, in anticipo rispetto ai programmi, la consegna a tutto il Paese.