Neonata in volo da Ancona verso Genova al Gaslini

Importante operazione in elicottero per salvare la vita di un piccolissimo neonato in viaggio da Ancona verso Genova.

Il reparto volo dei vigili del fuoco di Genova ha trasportato una neonata da Ancona all’ Ospedale Gaslini. Imbarcata la culla termica e l’equipe Sten (Servizio Emergenza Trasporto Neonatale) della struttura genovese sull’elicottero Drago 72, l’equipaggio è decollato alle 10 di questa mattina e dopo un rifornimento di carburante a Rimini ha effettuato il randez-vous con il personale sanitario, direttamente all’aeroporto di Ancona.

La neonata, presa in carico dal primario Bellini e dalla sua equipe, è stata monitorata per tutto il viaggio fino al l’atterraggio nella piazzola dell’ospedale Gaslini. Il reparto volo di Genova è rimasto operativo per il soccorso ordinario con l’equipaggio di Drago 70.