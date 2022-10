Nuova guida di Ancona e Visite guidate

Le prossime iniziative della Pinacoteca di Ancona:

Ancona e il Conero. Una guida. Presentazione libro con le autrici Anna Tonini e Margherita Gallo. Introduce Stefano Zuffi.

Visite guidate alla mostra “Cose dall’altro mondo! da Monet a Warhol. Capolavori dalla Johannesburg Art Gallery”. Al termine della visita, per chi vorrà, aperitivo al Guasco Bistrot.

Fino al 13 novembre prosegue l’omaggio al celebre pittore anconetano OTELLO GIULIODORI, con una mostra dei disegni inediti dell’artista dal campo di prigionia.

PROGRAMMA:

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE ore 17:30

Ancona e il Conero. Una guida (Ed. Odòs 2022)

Presentazione libro con le autrici Anna Tonini e Margherita Gallo. Introduce Stefano Zuffi.

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

Lo sguardo di due insider, una guida contemporanea al meglio di Ancona e il Conero. Sei passeggiate lente ad Ancona e tre itinerari attraverso il Conero tra arte, musei, spiagge, storie, profumo del mare, buon cibo e con l’anima a posto. Ancona è città elegante e vivace dalla lunga storia millenaria. Alle sue spalle il Conero, un verde promontorio che scende verso la costa regalando intime spiagge e scenari unici nell’Adriatico.

Una città da guardare dall’alto dei suoi colli e dal basso del suo porto, dall’incastro dei suoi vicoli, dal verde dei suoi parchi: Ancona, “il gomito” saprà conquistarvi come la narrazione di Margherita Gallo e Anna Tonini, che a quattro mani hanno brillantemente scritto una guida che ci porta a seguire le curve, tra le parole e tra le strade del Conero.

Ingresso gratuito

Posti limitati e prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:

☎️ 071 222 5047 (negli orari di apertura)

📬 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

—

VENERDÌ 4-11-18 NOVEMBRE ore 17:30

Visita guidata mostra & aperitivo al Guasco Bistrot

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

VISITA GUIDATA MOSTRA

🎫 € 15,00 a persona

(biglietto ingresso ridotto € 10,00 + € 5,00 visita guidata); minori di 14 anni solo visita € 5,00;

minori di 6 anni gratuito

Il racconto che si offrirà al visitatore sarà quello di un lungo, composito e importantissimo segmento della storia dell’arte a livello internazionale, attraverso le opere di alcuni dei più importanti artisti di tutti i tempi (

Monet, Signac, Courbet, Degas, Sisley, Picasso, Matisse, Modigliani, Bacon, Warhol) conservate nella Johannesburg Art Gallery (Jag).

La mostra ha inizio con l’arte inglese dell’Ottocento e termina con una selezione di artisti sudafricani, espressione di una scena artistica locale vivace ed aggiornata agli sviluppi europei.

APERITIVO AL GUASCO BISTROT

🎫 Costo aperitivo: € 10,00 a persona

Al termine della visita sarà possibile prendere parte ad un aperitivo al Guasco Bistrot in Piazza San Francesco 9, in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Un Bistrot contemporaneo, punto di incontro del centro storico di Ancona, in cui si coniugano storia, tradizione moderna e buona cucina in chiave moderna in uno stile Minimal-Chic.

Si prega di comunicare eventuali allergie o problemi alimentari al momento della prenotazione.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:

☎️ 071 222 5047 (negli orari di apertura)

📬 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

—-

FINO AL 13 Novembre – “Otello Giuliodori l’uomo, l’artista”, mostra dei disegni inediti dell’artista dal campo di prigionia.​​

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

“Otello Giuliodori l’uomo, l’artista”

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

La Pinacoteca omaggia il pittore anconetano OTELLO GIULIODORI e le sue tante poliedriche “sfaccettature”, tra cui la pagina durissima della sua prigionia quando colse e disegnò tutta la tragicità di volti e sguardi dei soldati rinchiusi nelle baracche della Germania 1943. A questi disegni, alcuni dei quali inediti, sarà collegata la mostra in Pinacoteca.

La mostra rimarrà aperta fino al 13 novembre 2022, negli orari di apertura della Pinacoteca, visitabile con lo stesso biglietto di ingresso.

Organizzazione a cura del Gruppo Associazione Storia e Cultura Linfa della Città

—-

​​

Orari Pinacoteca:

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì 10-13 / 16-19

Sabato, domenica e festivi 10-19

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della Pinacoteca

Per info 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]