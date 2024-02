Obiettivo sicurezza urbana ad Ancona

Alto Impatto ed i numeri dei risultati

Negli ultimi due anni, i servizi Alto Impatto ad Ancona, coordinati dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto, hanno registrato importanti risultati, con un’ampia copertura territoriale e una presenza costante nei punti critici della città.

Nel pomeriggio di ieri, due squadre del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, insieme agli agenti della Questura, hanno condotto una serie di controlli. Sono state identificate 140 persone, di cui 30 con precedenti penali. Tra queste, un cittadino bengalese è stato trovato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi ed è stato condotto presso gli uffici competenti per le verifiche del caso.

Inoltre, sono stati controllati 63 veicoli e sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada. Gli esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifiche, ma non sono state riscontrate irregolarità.

I risultati dei servizi del Piano sono stati estremamente positivi, con numeri significativi che riflettono l’impegno delle forze dell’ordine nelle zone critiche della città, al fine di garantire una maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. Uno degli obiettivi principali riguarda il piazzale antistante un noto supermercato, monitorato costantemente per contrastare l’immigrazione clandestina e prevenire situazioni di disagio pubblico.

Nel contesto del contrasto all’immigrazione clandestina, fino ad oggi sono stati adottati diversi provvedimenti:

123 Provvedimenti di espulsione del Sig. Prefetto;

132 Ordini del Questore a lasciare il T.N. entro 7 giorni;

10 Accompagnamenti presso C.P.R.;

11 Accompagnamenti in Frontiera.

Anche i controlli sugli esercizi commerciali hanno portato all’adozione di misure sanzionatorie.

17 provvedimenti di sospensione dell’attività ex art. 100 T.U.L.P.S.;

oltre 15 esercizi chiusi per gravi carenze igienico sanitarie;

oltre 50 verbali di contestazioni e violazioni amministrative in materia di mancanza di cartellonistica obbligatoria, carenze igienico- sanitarie e attività di pubblico spettacolo senza licenza.

Inoltre, in P.zza D’Armi ed aree limitrofe, sono state segnalate attività di controllo nelle aree abitate da numerosi stranieri e alcune famiglie rom, con particolare attenzione ai soggetti con provvedimenti restrittivi già in atto. Le attività di prevenzione si sono concentrate su soggetti a rischio, con il coinvolgimento dell’Ufficio Misure di Prevenzione.

Nel corso del 2023 non sono stati registrati episodi gravi di violenza urbana, sebbene siano state segnalate sporadiche liti o aggressioni, spesso correlate all’abuso di alcol. L’attività svolta in questi due anni ha portato a risultati concreti, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.

55 Avvisi Orali;

33 D.Ac.Ur;

67 F.V.O.;

5 Sorveglianze Speciali accolte dal Tribunale di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione.

Infine, va ricordato che nel corso di tutto il 2023 non si sono rilevate risse o gravi episodi di violenza urbana e sono state segnalate sporadiche liti/aggressioni, soprattutto tra conoscenti e/o per motivi di convivenza, prevalentemente dovute all’abuso di alcool.

L’attività realizzata in questi due anni ha infine consentito: