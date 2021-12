Omaggio a Dante a Civitanova Marche

Museo Magma e Teatri di Civitanova per la prima volta insieme per omaggiare Dante Alighieri a settecento anni dalla sua morte. Sarà inaugurata sabato 11 dicembre, alle ore 18:00, presso il foyer del Teatro Rossini, l’esposizione “Viaggio all’Inferno (con una puntatina in Purgatorio e Paradiso)”, con cui Andrea Rauch ripercorre oltre cinquant’anni di carriera e di omaggi al sommo poeta.

“Ognuno ha il suo proprio, personale, inferno – racconta Rauch – e se quello dantesco era un viaggio amaro tra la politica, le delusioni, i personaggi e i miti del suo tempo, il mio è stato un ‘viaggetto’ soprattutto nei miei cinquant’anni di grafica e illustrazione, andando a ripescare immagini già usate in altri contesti, per libri o manifesti, o che, per una ragione o per un’altra, erano rimaste inutilizzate in un cassetto”.

Oltre quaranta tavole, tra illustrazioni, grafiche e dipinti, che omaggiano in maniera diretta o indiretta il grande toscano, dalla coperta per la Linea d’Ombra di Goffredo Fofi a un manifesto sugli incendi in Amazzonia, dalle illustrazioni per Amleto, ai diavoli della Cantata dei Pastori, ai d’après e ai collages da Doré.

Lo stesso maestro Andrea Rauch per l’occasione sarà a Civitanova e inaugurerà la mostra, organizzata da Museo Magma e Teatri di Civitanova, col patrocinio del Comune di Civitanova, Regione Marche.

