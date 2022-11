Operazione antidroga. agli arresti 26 enne ad Ancona per spaccio

Nella mattinata di ieri, durante il normale servizio di controllo del territorio, personale della Squadra Volante, transitando in piazzale Italia, procedeva al controllo di una vettura di colore nero con a bordo due persone.

In particolare, uno dei due occupanti, un ragazzo italiano di 26 anni con pregiudizi relativi allo spaccio di stupefacenti, fin da subito assumeva un atteggiamento evasivo al controllo di Polizia.

Di fatto, gli operatori, notavano il comportamento agitato dell’uomo, espresso con sudorazione elevata e lieve tremolio delle mani, e percepivano odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli agenti, pertanto, procedevano ad un controllo più approfondito, perquisendo il ragazzo ed il veicolo, all’esito del quale veniva rinvenuto, occultato nel borsello in possesso dell’uomo, un barattolo in plastica con coperchio nero con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli operatori, considerato lo stupefacente trovato, decidevano di estendere la perquisizione all’abitazione del ragazzo dove, occultati dietro dei libri, venivano rinvenuti nr. 3 barattoli in vetro contente sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, per un peso complessivo di circa 46 gr. veniva sottoposta a sequestro.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti notavano vario materiale, quale abbigliamento, materiale tecnologico, smartphone e consolle, profumi, orologi, di valore non commisurato alla professione svolta dal ragazzo ed al tenore di vita che può derivare da tale attività, lasciando presagire che di fatto lo stesso tragga profitto dall’attività delittuosa dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice nella mattinata odierna convalidava l’arresto.

Inoltre, il ragazzo veniva deferito in stato di libertà per omessa denuncia di munizioni, in quanto durante la perquisizione domiciliare, occultati all’interno di una scatola posta sull’armadio della camera, venivano altresì rinvenute due confezioni di cartucce per tiro al piccione, contenenti nr. 20 (venti) cartucce di vario marchio che da accertamenti esperiti risultavano irregolarmente detenuti.