Pergola tra i 10 borghi protagonisti del programma tv di San Marino

Dopo il video promozionale con versione autunnale-invernale e outdoor e quello in fase di realizzazione con l’associazione Borghi più belli d’Italia delle Marche, Pergola è stata scelta dalla televisione della Repubblica di San Marino per un programma che racconta eccellenze e tradizioni. Sarà tra i primi 10 borghi protagonisti di “Terranostra – Lovely Places“, il nuovo programma della tv di San Marino, presentato dal comico e attore bolognese Vito e da Sonia Grassi, attrice e conduttrice e volto storico di San Marino RTV. «Vito e Sonia ci portano alla scoperta di borghi tra San Marino, Romagna e Marche – spiega l’assessore al turismo Sabrina Santelli – raccontando non solo il loro patrimonio naturale, artistico ed enogastronomico, ma anche storie di chi si impegna a difendere le tradizioni e la sostenibilità del territorio e soprattutto di chi ha deciso di restare. La puntata su Pergola sarà tutta dedicata alle nostre bellezze, ai nostri ori! Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati per questo progetto che coinvolge 2 Stati e 118 Comuni, fra la Repubblica di San Marino e le regioni Emilia Romagna e Marche, a Sonia e Vito ed a tutta la troupe televisiva di Rtv per la loro disponibilità e grande professionalità». La puntata andrà in onda domenica alle 13 su San Marino Rtv canale 831 del digitale terrestre, Sky canale 520, Tivùsat canale 93 e in streaming sanmarinortv.sm. «Un sentito ringraziamento ai nostri produttori: Pergola Tartufi, Tartufi Isidori, Fattoria Villa Ligi, Cantina Rovelli, azienda agricola Gentilini, Visner Corrado Tonelli, Fenigli Azienda Agricola, azienda agricola Sotgia e Cadoni, azienda agricola Gian Marco Ginelli, Noja, Il Miele di Duccio, Frantoio Contardi, Acquavita, La Primavera azienda agricola, Pro loco e Pro loco young, Mezzaria, i volontari del Viaggiatore a Pergola, Le Bontà del corso, Il caffè del corso, Elena Cini, Joy spa, ristorante Il gatto e la volpe che ha ospitato la troupe televisiva e a Francesca Sabbatini che ha raccontato la generosità della nostra terra!»

