Piano Socio Sanitario: prossimo incontro il 4 novembre a Osimo

Prosegue la campagna di ascolto e informazione in vista della definizione del nuovo Piano sociosanitario delle Marche: giovedì 4 novembre, infatti, è previsto un nuovo incontro istituzionale e sociale a Osimo (dalle ore 17.00) presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale, in Piazza del Comune.

All’incontro, oltre ai sindaci dell’Ambito territoriale sociale 13 che raccoglie i Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo, sono invitati a partecipare anche i sindacati e le associazioni rappresentative del territorio.

“ Si tratta del tredicesimo incontro che organizziamo e via via che prosegue questa attività di ascolto delle esigenze specifiche dei territori –ha evidenziato l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini che presenzierà all’iniziativa – per poter costruire risposte sempre più adeguate ai bisogni, siamo sempre più convinti dell’utilità e della necessità del confronto tra amministratori regionali e comunità locali su temi così fondamentali come la Sanità e che riguardano la programmazione di strumenti legislativi che regoleranno il futuro della nostra regione.”