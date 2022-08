Pioraco, due tour culturali gratuiti domenica 4 settembre

In occasione di “Marchestorie”, il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa, Pioraco ospiterà, domenica 4 settembre, due tour culturali gratuiti aperti a cittadini di ogni età.

Torna, infatti, l’appuntamento con “Pioraco la città della carta e dell’acqua”, manifestazione già realizzata, con un notevole successo di partecipanti, nel mese di aprile e nel mese di luglio 2022.

Si tratta di una iniziativa regionale che sta toccando i temi della carta e dell’acqua, ma anche della storia, della cultura e delle attività produttive marchigiane.

Va ricordato infatti che la Regione Marche ha approvato la legge numero 4 del primo marzo 2021 denominata “Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta”. Con tale legge la Regione Marche promuove la valorizzazione della produzione della carta e della filigrana, quale bene significativo dell’identità regionale volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche. La Regione Marche, per il raggiungimento degli obiettivi del primo articolo della Legge Regionale n. 4 del primo marzo 2021, ha riconosciuto e valorizza il comune di Pioraco quale “Città della carta” vista la sede del Museo della carta e della filigrana.

Ed a Pioraco la carta una storia quasi millenaria che proprio durante le iniziative del 4 settembre sarà raccontata e narrata con molti particolari.

Il programma di domenica 4 settembre, promosso da Circolo Acli Romero, Comune di Pioraco, Associazione Pioraco Musei e U.S. Acli Marche, prevede 2 appuntamenti, uno alle 10 ed uno alle 16, per visitare gratuitamente i musei cittadini (carta, filigrana, fossili e funghi), lo splendido chiostro francescano, il centro storico, le chiese cittadine e l’ingresso al sentiero “Li Vurgacci”.

La partecipazione ai tour culturali è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3442229927.