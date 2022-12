Pisa-Ascoli 2-0, bianconeri sconfitti e superati all’Arena Garibaldi

Combattuto scontro con vista sulla zona playoff all’Arena Garibaldi tra il Pisa padrone di casa e l’Ascoli di Bucchi.

I toscani arrivano da tre vittorie negli ultimi tre match casalinghi, la squadra di Bucchi non perde in trasferta da cinque gare. Lo schiaffo nerazzurro arriva sul gong del primo tempo: Torregrossa conquista un calcio di rigore, lo trasforma col “cucchiaio” e il suo quarto centro in campionato porta gli uomini di D’Angelo al riposo sull’1-0. Il copione della partita non cambia nella ripresa: tanti falli, gioco spezzettato e pericoli pressoché nulli dalle parti di Guarna e Livieri fino al sussulto dell’87’. Canestrelli anticipa tutti di testa sull’angolo di Moruțan, fa 2-0 e chiude la pratica. Con tre punti d’oro, il Pisa scavalca proprio l’Ascoli e vola di prepotenza all’ottavo posto in classifica, affiancando il Sudtirol a quota 22.