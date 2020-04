Più tempo per il Bando di Concorso per Dirigente Personale

Lavoro Ancona: proroga dei termini per il Bando di Concorso per Dirigente Personale.

La presentazione delle domande entro il 15 maggio 2020.

A causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente della Direzione Affari generali-anticorruzione e trasparenza e personale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. La scadenza per la presentazione delle domande è stata spostata dal 17 aprile al 15 maggio 2020 alle ore 13.

Per la partecipazione al concorso è richiesta la laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridiche o economiche, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese. La figura di dirigente sarà inquadrata con un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni secondo il Contratto collettivo nazionale dei dirigenti industriali.

Le domande di partecipazione già pervenute mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del nuovo termine del 15 maggio 2020. Il provvedimento di proroga dei termini del bando è pubblicato sul sito internet www.porto.ancona.it dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale nella sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di concorso”.