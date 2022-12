Prorogata a Palazzo Campana di Osimo la mostra fotografica di Fabio Mariano

Chiude oggi venerdì 23 dicembre la mostra fotografica ‘PAESAGGI D’ARCHITETTURA’, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo.

Ma a grande richiesta, per dare la possibilità agli interessati che non sono ancora riusciti a visitarla, riaprirà venerdì 6 gennaio 2023 fino a venerdì 27 gennaio.

L’esposizione al piano nobile del Palazzo Campana di Osimo comprende oltre 100 fotografie di architetture da tutto il mondo realizzate da Fabio Mariano, già Ordinario di Restauro architettonico all’Università Politecnica delle Marche, vincitore di numerosi Premi per la sua attività professionale e di ricerca storica, autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche. Il primo a introdurre nelle Marche lo studio della Storia dell’architettura con contributi di fondamentale importanza che hanno aperto la strada a una serie di ricerche riguardanti monumenti e autori marchigiani finora poco noti o addirittura sconosciuti.

Le fotografie sono tratte dal volume Paesaggi d’architettura con brevi note storiche sulla fotografia dell’architettura, recentemente pubblicato da Andrea Livi editore, nel quale Mariano ha raccolto 241 fotografie tratte dal suo “monumentale” archivio fotografico e scattate in tutti i continenti dal 1970 al 2020: immagini che permettono di compiere un viaggio iconico intorno al mondo.

Un viaggio imperdibile tra i luoghi celeberrimi di tutto il mondo immortalati dall’occhio esperto dell’architetto-fotografo, con immagini rigorosamente in bianco e nero, che interpreta monumenti ed edifici nel contesto paesaggistico e in rapporto alla presenza urbana. In omaggio alla sede espositiva anche una selezione di fotografie di architetture del territorio osimano.

La mostra è visitabile ad ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 19.00. Nei festivi e nei giorni di sabato e domenica è a diposizione una guida. Possibilità di prenotare visite guidate per gruppi e scuole.