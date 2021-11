La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, martedì 16 novembre 2021 un nuovo messaggio di allertamento meteo.

L’avviso prevede sulle zone in cui ricade il territorio del Comune di Senigallia la proroga dello stato di allertamento ordinario (giallo) per criticità idrogeologica fino alle ore 14.00 di mercoledì 17 novembre 2021.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Cosa fare in caso di temporali, fulmini e rovesci

In caso di temporali e fulmini in generale, si deve tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e si accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima intensità senza lasciare molto tempo a disposizione per guadagnare riparo.

Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto:

la montagna è il luogo più a rischio, scendi di quota e cerca riparo;

allontanati dal mare e dalle spiagge;

in campeggio non rimanere in tenda: riparati in un edificio in muratura;

non avvicinarti ad oggetti alti e isolati (alberi, pali, tralicci);

allontanati dall’acqua e dagli oggetti metallici: sono conduttori di elettricità;

in casa tieniti a distanza da porte, finestre e pareti

non usare il telefono fisso e gli apparecchi collegati alla rete elettrica o all’antenna tv.

In caso di rovesci di pioggia e grandine

Per lo svolgimento di attività nelle vicinanze di un corso d’acqua (anche un semplice pic-nic) o per scegliere l’area per un campeggio scegli una zona a debita distanza dal letto del torrente e adeguatamente rialzata rispetto al livello del torrente stesso.

In ambiente urbano

Le criticità più tipiche sono legate all’incapacità della rete fognaria di smaltire quantità d’acqua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini allagamenti di strade:

fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua;

evita di recarti o soffermarti anche negli ambienti come scantinati, piani bassi, garage: sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia;

se sei alla guida anche in assenza di allagamenti limita la velocità o effettua una sosta: durante la fase più intensa di un rovescio risulta infatti fortemente ridotta la visibilità.

In caso di grandine, valgono le avvertenze per la viabilità già viste per i rovesci di pioggia riguardo alle conseguenze sullo stato scivoloso del manto stradale e sulle forti riduzioni di visibilità. La durata di una grandinata è tipicamente piuttosto breve.