Recanatese-Ancona 4-0, poker dei padroni di casa nel derby

Vince la Recanatese sfruttando due episodi chiave nel primo tempo e allungando nella ripresa servendo un poker all’Ancona.

Sbaffo prima e Guidobaldi poi (primo gol in carriera per questo 2004) piegano l’Ancona rimasta in dieci dopo quindici minuti per l’espulsione di Brogni. Guadagni e Giampaolo completano il pomeriggio. Ai dorici manca anche un rigore, al decimo, per l’atterramento di Marafini su Paolucci. I biancorossi chiudono al settimo posto.

RECANATESE-ANCONA 4-0

RECANATESE (4-4-2) Meli; Marafini, Ferrante (41’st Pacciardi), Peretti, Ferretti; Senigagliesi, Morrone (33’st Raparo) , Alfieri (33’st Foresta), Carpani (12’st Guadagni); Guidobaldi (12’st Giampaolo), Sbaffo All. Pagliari

ANCONA (3-5-2) Vitali; De Santis, Camigliano, Brogni; Mezzoni (27’st Mattioli), Simonetti, Basso (14’st Fantoni), Paolucci (41’st Ruani), Barnabà; Moretti (14’st Lombardi), Melchiorri All. Donadel

ARBITRO Luongo di Napoli

RETI 41’ Sbaffo, 47’ Guidobaldi , 80’ Guadagni, 91′ Giampaolo

NOTE ammoniti Guidobaldi, Donadel, espulso Brogni al 15’, angoli 1-5, recupero 2’+, spettatori 1500, incasso 10.363,46