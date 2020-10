Regione Marche, conto alla rovescia per la nuova giunta

Dopo la tornata elettorale di settembre siamo ormai agli sgoccioli per la composizione completa della nuova giunta regionale delle Marche.

Conto alla rovescia per la nuova giunta regionale delle Marche guidata da Francesco Acquaroli. In vista dell’incontro decisivo di domani a Roma tra governatore e segretari regionali, impegnati in Parlamento, sembra già delineata la composizione, salvo sorprese dell’ultimo momento, ma ancora con alcune incertezze per il “toto-deleghe”. In quota Lega tre sarebbero gli assessori: Mirco Carloni per il Pesarese, che avrebbe anche la vicepresidenza, Daniela Tisi, per la provincia di Fermo, e Filippo Saltamartini per il Maceratese; Fratelli d’Italia metterebbe in pista Guido Castelli (Ascoli Piceno) e Francesco Baldelli (Pesaro Urbino), mentre Forza Italia schiererebbe Daniele Silvetti per la provincia di Ancona.

A scompaginare le carte, però, potrebbe essere il gioco degli incastri incrociati con la corsa per la presidenza del Consiglio regionale: c’è in campo il nome dell’ex sindaco di Osimo Dino Latini (Udc)