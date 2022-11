Rigenerazione Post Sisma, in arrivo 3.5 milioni per Macerata

Ritorno alla normalità nelle zone del sisma che ha colpito le Marche. Per la rigenerazione post sisma: in arrivo 3,5 milioni di euro per Macerata e nello specifico per Palazzo Buonaccorsi, ex scuola elementare di Borgo Peranzoni e stabile di via Crispi.

Le risorse, spiega il Comune, sono “relative ai fondi del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per la ricostruzione post sisma che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e la Regione Marche hanno messo a disposizione dei comuni facenti parte del cratere”

La Giunta comunale ha deliberato, ieri, l’individuazione dei tre interventi strutturali prioritari che sono quelli di Palazzo Buonaccorsi, dell’ex scuola elementare di Borgo Peranzoni di Villa Potenza e dello stabile di via Crispi 113. Gli interventi, saranno finanziati, rispettivamente, per 800mila euro, 2 milioni di euro e 700mila euro”.

“Ringraziamo la struttura del Commissario Straordinario alla Ricostruzione e la Regione Marche per l’impegno costante che stanno mettendo nella ricostruzione post sisma – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Stiamo lavorando sinergicamente per portare avanti interventi di ripristino e messa in sicurezza degli edifici comunali danneggiati – completamente o parzialmente – dagli eventi sismici e, tra gli interventi prioritari, abbiamo individuato quelli che interessano contenitori culturali simbolo della città e spazi in cui si sviluppa il ricco mondo associativo di Macerata”.