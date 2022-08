Riprendono “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”

Ascoli Piceno – Dopo la breve pausa di Ferragosto riprendono gli appuntamenti con le attività del progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”.

L’iniziativa si svolgerà martedì 23 agosto presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli), dalle 17 alle 19 e si ripeterà nello stesso giorno con cadenza settimanale.

Si tratta di una iniziativa organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps Acli, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Nel corso dell’appuntamento sarà possibile partecipare a lezioni e partite libere di scacchi, con la presenza di istruttori federali che sono a disposizione per conoscere meglio questa disciplina.

Sono molti i benefici di una pratica continua del gioco degli scacchi.

Ogni partita, infatti, è una vera e propria sfida di abilità.

Il gioco degli scacchi è complesso ed appassionate. A trarre enormi benefici sono ad esempio la memoria e la lucidità.

La scacchiera è un eccezionale strumento antinvecchiamento. Il gioco degli scacchi stimola la capacità di concentrazione, i riflessi ma anche la fantasia.

La partecipazione è aperta a cittadini di ogni età ed è gratuita.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.