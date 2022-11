Scherma Marche: a Terni prima prova Interregionale GPG

Si è tenuto nel fine settimana appena trascorso il debutto stagionale per gli Under 14. In tutta Italia, su base regionale e interregionale, migliaia di giovanissimi atleti delle diverse categorie GPG hanno vissuto il proprio battesimo in pedana nell’anno agonistico 2022/2023. Un primo passo nel percorso che li condurrà poi alle prove nazionali del Gran Prix Kinder Joy of Moving, per le rispettive specialità, fino ai Campionati Italiani del GPG “Renzo Nostini” in programma a maggio 2023 a Riccione. Di tutto rispetto i risultati conquistati dagli atleti marchigiani che hanno gareggiato a Terni, incrociando le armi con quelli provenienti da Lazio, Umbria e Abruzzo.

Durante il primo giorno di gare sono scesi in pedana gli spadisti delle tre categorie maschili e femminili.

Nelle Bambine Spada da segnalare il lusinghiero 6° posto di Emily Ricciotti del Club Scherma Fabriano.

5° posto ed 8° posto, nelle Giovanissime Spada, rispettivamente per Gregori Eleonora e Francesca di Dio del Club Scherma Fabriano. A seguire 8° Francesca di Dio. A seguire 10°piazzamento per Ludovica Pensato e 14° per Chiara Pintucci entrambe del Club Scherma Recanati.

Nella categoria Ragazzi Allievi Spada, da segnalare il 9° di Giovanni Renzi del Fanum Fortunae Scherma, il 24° di Giulio Massimo Castori dell’Accademia Scherma Fermo e il 61° di Alberto Magi del Fanum Fortunae Scherma.

Poloni Marta, del Club Scherma Fabriano, ha registrato il 23° posto nella categoria RagazzeAllieve Spada. 45° Deva Bertulli, 50° Vittoria Lucchino e 57° Isabel Setario, tutte del Fanum Fortunae Scherma. 60° piazzamento per Giulia Jasmina Ferracuti dell’Accademia Scherma Fermo.

La giornata di oggi, dedicata alle competizioni di Fioretto, ha visto Melita Governatori del Club Scherma Jesi salire sul 1° gradino del podio nella categoria Bambine. 9° posto per Alice Serenelli e 14° per Sofia Santarelli del Club Scherma la Misericordia Osimo. 15° piazzamento per Caterina Durante del Club Scherma Recanati. 17° Alessia Greganti del Club Scherma Jesi e 23° Emily Ricciotti del Club Scherma Fabriano.

Ottimo 3° piazzamento per Felici Evan del Club Scherma Jesi nel Fioretto Maschietti. 9° posto per Lorenzo Chiaramonti del Club Scherma Jesi, 10° Giordano Donati del Macerata Scherma, 11° Antonio Magno dell’Accademia Scherma Fermo, 13° Leonardo Ciullo del Club Scherma Pesaro, 23° Riccardo Giannandrea e 25° Davide Tasso del Macerata Scherma, 28° Mattia Agostinelli del Club Scherma la Misericordia Osimo, 30° Dario Menghini Marcon del Club Scherma Recanati, 31° Giacomo de Bellis del Club Scherma Fabriano, 34° Christian Strona del Club Scherma Fabriano e 37° Matteo Arceci del Club Scherma Pesaro.

Nel Fioretto Giovanissimi Matteo Olivi, del Club Scherma Senigallia, si è aggiudicato il 7° piazzamento seguito all’8° posto da Riccardo Marinelli del Club Scherma Recanati. 11° Carlo Secchiaroli del Club Scherma Pesaro, 14° Enrico Maurino del Club Scherma Ancona e 17° Pietro Ciccarelli del Macerata Scherma.

Trionfo marchigiano nella categoria Fioretto Giovanissime con il 1° posto di Maria Vittoria Trombetti e il 3° Elisa Fioretti del Club Scherma Jesi. 5° Silvia Speciale del Club Scherma Ancona, 6° Ludovica Pensato del Club Scherma Recanati, 7° Fabiola Badiali del Club Scherma Senigallia, 8° Chiara Pintucci del Club Scherma Recanati, 12° Emma de Colle e 15° Choe de Colle del Club Scherma Ancona, 19° Eleonora Gregori del Club Scherma Fabriano, 25° Francesca di Dio del Club Scherma Fabriano, 27° Elena Ciriaco del Macerata Scherma e 28° Anita Lanchini dell’Accademia Scherma Fermo.

Nei Ragazzi Allievi di Fioretto Sergio della Gatta, del Club Scherma Ancona, ha conquistato un ottimo 2° piazzamento. 7° posto per Mattia Renzi e 9° per Giulio Massimo Castori, entrambi atleti dell’Accademia Scherma Fermo. 10° Leonardo Gambitta del Club Scherma Ancona, 12° Filippo Savoia del Macerata Scherma, 13° Alessandro Ippoliti del Club Scherma la Misericordia Osimo, 16° Filippo Maria Straniero del Club Scherma Ancona, 19° Massimo Serenelli del Club Scherma la Misericordia Osimo, 20° Pierpaolo Maria Silvetti del Macerata Scherma, 28° Elia Giorgini del Club Scherma Pesaro, 35° Alessandro Amato del Club Scherma Senigallia, 39° Francesco Tritelli del Club Scherma Fabriano, 40° Francesco Vagata del Club Scherma Jesi e 41° Riccardo Amato del Club Scherma Senigallia

Splendido risultato, nella categoria Ragazze Allieve, con il 1° posto della fiorettista Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi e il 3° per Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona. 6° Zoe Segat del Club Scherma Jesi, 8° e 9° Sami Alejandra Regina e Nicole Calai del Club Scherma Ancona, 11° Vittoria Lazzeri del Club Scherma Pesaro, 12° Chiara Maltoni del Club Scherma Jesi, 13° Giorgia Savoia del Macerata Scherma, 14° Iris Colantonio dell’Accademia Scherma Fermo, 16° Erika Sanvito del Club Scherma Fabriano, 19° Aurora Becerrica del Macerata Scherma, 25° Fiamma Lillini del Club Scherma Jesi, 29° Anita Abbonante del Club Scherma Jesi, 30° Linda Carloni del Club Scherma Pesaro, 31° Margherita Volta dell’Accademia Scherma Fermo, 34° Luna Carnevali del Macerata Scherma, 35° Maria Stella Moroni del Club Scherma Senigallia, 36° Cossu Lucrezia Maria del Club Scherma Recanati e 39° Emma Venerucci del Club Scherma Pesaro.

Comitato Regionale

F.I.S. Marche

www.schermamarche.it