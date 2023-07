Servizio Alto Impatto, controlli della Polizia in locali di Falconara

Nell’ambito del servizio “Alto impatto” voluto dal Questore Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto, gli operatori della Polizia di Stato, coadiuvati dalla Polizia Locale di Falconara marittima, nella giornata di ieri hanno effettuato una serie di controlli presso alcune attività commerciali di Falconara, riscontrando delle irregolarità. In un esercizio di alimentari etnico è stata rilevata la non conformità di un grosso frigo congelatore contenente carni e prodotti ittici. Il congelatore infatti non indicava la temperatura ed i prodotti all’interno apparivano scongelati. Per accertare le condizioni degli alimenti gli operatori della Polizia di Stato hanno richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Ast di Ancona che appurava l’inefficienza del frigorifero, non in grado di surgelare i prodotti alimentari.

A seguito dell’accertamento gli operatori hanno proceduto al sequestro penale del congelatore e di tutta la merce, quantificabile in circa 100 kg di alimenti, nonché al deferimento del titolare dell’attività ai sensi della Legge 283/1962.

Se quei prodotti fossero stati messi in commercio, in cattivo stato di conservazione, avrebbero potuto nuocere alla salute pubblica. Inoltre il titolare è stato anche sanzionato per non aver fornito la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, con una sanzione amministrativa pari a 1200 euro. Lo stesso titolare non era neppure in grado di fornire il manuale H.A.C.C.P., nonostante le reiterate richieste da parte della Polizia Locale. Ora l’esercizio rischia una sospensione dell’attività.

Il Questore Capocasa:” Continua la sinergia operativa tra le Forze dell’Ordine per assicurare non solo la vivibilità nella nostra provincia, ma tutelare concretamente valori fondamentali come la salute pubblica.”

