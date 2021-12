Servizio Civile, Unione Montana arruola 109 operatori volontari

L’Unione Montana Potenza Esino Musone comunica che, nell’ambito del bando di Servizio civile universale 2022 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, seleziona 109 operatori volontari da impiegare in due progetti che l’ente ha inserito nel programma SCU_UP_Marche Resilienti.

I progetti sono “Cultura in circolo 2021”, per un totale di 12 posti, e “Noi può”, per un totale di 97 posti.

Le sedi di attuazione dei progetti di Servizio civile universale comprendono i Comuni e le strutture socio-sanitarie dei territori dei tre Ambiti Sociali 16,17 e 18.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali con un compenso mensile di € 444.30.

Possono presentare domanda di partecipazione, entro le ore 14 del 26 gennaio 2022, tutti i giovani con età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Per candidarsi occorre essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a

