Successo a San Severino Marche per la decima edizione del Trofeo Co.Bo. Pavoni

Grazie all’ottimo lavoro in tandem del Team Co.Bo. Pavoni e della Tormatic-Pedale Settempedano, la decima edizione del Trofeo Co.Bo. Pavoni è passata agli archivi a San Severino Marche come terzo appuntamento del calendario dell’Adriatico Cross Tour 2022-2023.

Il successo di partecipazione è stato veramente notevole con 160 atleti provenienti da Marche, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna ed Umbria che si sono impegnati tra dossi, tornanti, sterrato e una piccola lingua d’asfalto racchiusi nel tracciato di 2.500 metri allestito nel rione Settempeda, che diventerà permanente per gli allenamenti con la bici da cross o con la mountain bike.

Alle gare ufficiali non è mancato il divertimento con il Gioco Ciclismo, una vetrina a carattere promozionale per una quarantina di bambini, tesserati e non, impegnati a pedalare su una piccola porzione del tracciato riservato ai più grandi.

Nelle categorie agonistiche, a cogliere la top-5 sono stati Leonardo Alesi (Progetto Ciclismo Piceno), Manuel Lassandari (Recanati Bike Team), Leonardo Grimaldi (Sc Potentia-Rinascita), Giulio Vitali (GS Pianello) e Davide Sdruccioli (Alma Juventus Fano) tra i G6 uomini, Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano), Greta Masini (Velo Club Cattolica), Viola Muccioli (Velo Club Cattolica), Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica) e Caterina Vignoni (Recanati Bike Team) tra le G6 donne, Cristian Vargas (Velo Club Cattolica), Filippo Cocci (Villa Sant’Antonio Cicli Cocci), Samuele Moretti (UC Foligno), Gioele Di Giacomo (Team Cingolani) e Francesco De Santis (Scuola Mountain Bike Prati di Tivo) tra gli esordienti secondo anno uomini, Vivian Micheloni (Bicifestival) tra le esordienti donne secondo anno, Pierpaolo Benedetti (Recanati Bike Team), Davide Castagnoli (Eurobike Riccione), Federico Paci (Eurobike Riccione), Cristian Manoni (Team Cingolani) ed Edoardo Fabbri (Team Cingolani) tra gli allievi uomini, Elisa Corradetti (Zhiraf Marche), Eva Zandri (Bicifestival), Margot Buldrini (Bicifestival), Valentina Maltempi (Bicifestival) e Giulia Cancellieri (Bicifestival) tra le allieve donne, Teodoro Torresi (Bici Adventure Team), Pietro Tintoni (Awc Event), Matteo Valentini (Sidermec-F.lli Vitali), Alessandro Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci) e Marco Calisti (Gruppo Ciclistico Matelica) tra gli juniores, Myrto’ Mangiaterra (Team Cingolani), Giulia Giorgio (Bicifestival) e Laura Bardella (Bicifestival) tra le open donne, Lorenzo Cionna (Team Cingolani), Pietro Pavoni (Team Co.Bo Pavoni), Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano), Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team) e Nicolo’ Tonucci (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano) tra gli open uomini.

A podio nelle categorie amatoriali Marika Passeri (Race Mountain Folcarelli Team), Mery Guerrini (Team Co.Bo. Pavoni) e Sara Grifi (GC Capodarco-Comunità di Capodarco) tra le donne master, Samuele Agostinelli (Passatempo Cycling Team Asd), Alessandro Diomedi (Vivo-Mg.K Vis-Dal Colle) e Nicola Mastrini (Just Bmx Asd) tra i master 1, Sabino Giovine (Asd 100 Bike), Alessandro Delsere (Team Co.Bo Pavoni) e Daniele Pallini (Team Go Fast) tra i master 2, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese), Daniele Moretti (Asd Velo Club Racing Assisi Bastia) e Andrea Pasquarella (Team Co.Bo Pavoni) tra i master 3, Paolo Pavoni (Team Co.Bo Pavoni), Alessandro Diletti (Casteltrosino Superbike) e Gianni Zanetti (US Forti e Liberi – Zanetti Cicli) tra i master 4, Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club), Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo Pavoni) e Luca Agostinelli (UC Petrignano) tra i master 5, Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team), Luca Michettoni (Abitacolo Sport Club) e Lorenzo Ceccacci (Team Cingolani) tra i master 6, Alessio Olivi (Team Cingolani), Carlo Tudico (Pro Life) e Gilberto Antognoli (Green Bike Alè) tra i master 7, Franco Di Vita (Team Harebike), Carlo Donnini (Team Harebike) e Graziano Malatesta (Team Go Fast) tra i master 8.

Fortificati dal gradimento di tutti i partecipanti in questa edizione a doppia cifra, gli organizzatori capitanati dalla famiglia Pavoni (i fratelli gemelli Pietro e Paolo più il padre Aldo), insieme a Maurizio Bordi per il Tormatic-Pedale Settempedano, hanno ringraziato in modo particolare l’amministrazione comunale di San Severino Marche (con in testa il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo sport Paolo Paoloni) più i partner Co.Bo., Massigen e Selle Smp, oltre a quelli che compongono il mosaico degli sponsor ufficiali dell’Adriatico Cross Tour: Fertesino, Valmisa Packaging, Ultraneon, Idromarche Team e Alè Cycling maglificio.

Risultati completi al link https://www.endu.net/it/events/trofeo-team-co.-bo.-pavoni/results