“Sul Fascismo” di Gramsci a cura di Antonella Roncarolo, edizione Mauna Loa Edizioni

È in uscita in questi giorni “Sul Fascismo” una ampia antologia di scritti di Antonio Gramsci, in una edizione curata da Antonella Roncarolo per la Mauna Loa Edizioni, casa editrice sambenedettese.

Una raccolta che offre la visione completa del pensiero gramsciano sul fascismo, un pensiero d’avanguardia e di sorprendente attualità: l’acume delle sue argomentazioni, accompagnate spesso da pungente ironia, ci apre una finestra di comprensione sul passato, sul presente ma anche sul futuro della politica e delle sue connessioni con la società e la finanza. Gramsci è il filosofo marxista studiato e dibattuto, tutt’oggi, nelle università di tutto il mondo.

Dice Antonella Roncarolo: “Curare l’antologia degli scritti di Antonio Gramsci ha richiamato alla memoria la mia grande passione giovanile per le opere di questa grande figura di politico, filosofo, scrittore e giornalista, dalla vita breve e struggente, vissuta nella sua interezza con intensità e rigore. Ed è proprio la sua vita, la traccia che ho seguito per curare questo volume con i numerosi articoli scritti da Antonio Gramsci dal 1916, giornalista e sindacalista nella Torino degli Agnelli, fino al 1926, anno del suo arresto. Ritengo che la lettura di questa antologia, in questo particolare momento storico, sia urgente e necessaria: ripartiamo dai classici per conoscere il passato, per poter vivere il presente ed essere in grado di progettare il futuro”.

Antonella Roncarolo, laureata in Chimica Industriale a Bologna, è stata insegnante e giornalista. Ha frequentato la Scuola Holden di Torino e ha conseguito il diploma del Corso di Alta Formazione di Scrittura Creativa dell’Università Cattolica di Milano. Tra le sue ultime pubblicazioni il romanzo storico “Brest. Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” (Infinito Edizioni 2020). La Mauna Loa Edizioni ha già proposto due volumi su Gramsci: “Quaderni del Carcere. Antologia”, curata da Mario Di Vito, scrittore e giornalista del Manifesto, e “Epistole e Favole”, curato da Fabiana Caserta, attualmente in Svezia per un Master in Scienze Cognitive prezzo la Università di Umea.