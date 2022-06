Taglia corrente a ristorante, 30 enne denunciato per danneggiamento ad Ancona

Nella scorsa serata, intorno alle ore 19.30 circa, personale della Polizia di Stato interveniva in questa via Flaminia per una richiesta di aiuto di un cittadino italiano, il quale segnalava un uomo di cui dava una descrizione precisa, che aveva appena danneggiato il ristorante citato La Vecchia Pesca.

Gli operatori intercettavano il soggetto, un sudanese di circa 30 anni, che veniva successivamente identificato dal richiedente l’intervento, come colui che, senza alcun motivo, aveva poco prima strappato i cavi elettrici e telefonici del locale e che il proprietario dello stesso non aveva mai perso di vista dal momento del danneggiamento, fino all’atto del controllo della Volante. Il soggetto ritenuto responsabile dell’evento veniva quindi denunciato per danneggiamento aggravato.