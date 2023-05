Tentata rapina e ricettazione, arrestato marocchino ad Ancona

Si comunica che personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto per tentata rapina aggravata e ricettazione, di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Personale delle Volanti interveniva la scorsa notte in via Flaminia, in quanto era stata segnalato un tentativo di rapina ai danni di un cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia. Secondo quanto riferito dalla parte lesa questi aveva rintracciato il responsabile del reato nella propria autovettura, intento a cercare oggetti di valore. Alla vista del proprietario dell’auto, il presunto responsabile si scagliava armato di un coltello contro questi, per assicurarsi il bottino e l’impunità. Il personale delle Volanti intervenuto sul posto procedeva all’arresto del presunto autore della condotta criminosa, trovato in possesso di beni provento di altri reati, che veniva associato a Montacuto su disposizione del PM di turno e denunciato per i reati sopra indicati.

10/05/2023