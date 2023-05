Serie C: Siena penalizzato, ai play off ci va la Recanatese

Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha infatti sanzionato il Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di mille euro, disponendo l’inibizione di quattro mesi e 15 giorni per il presidente, Emiliano Montanari. La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Il Siena era già stato penalizzato di 2 punti in classifica per simili violazioni, sanzione confermata dalla Corte federale d’appello e che aveva escluso il club toscano dalla disputa dei play off.

Proprio in virtù della penalizzazione del Siena la Recanatese sale in classifica. La formazione di Recanati, dunque, si giocherà le proprie chances nel 1° turno della fase a gironi dei play-off di Serie C questo giovedì 11 maggio in casa del Gubbio. Un risultato alquanto inaspettato nella città marchigiana, visti gli obiettivi posti a inizio stagione. L’allenatore Pagliari, infatti, era chiamato a centrare la salvezza: un traguardo raggiunto poi addirittura con due giornate d’anticipo. E ora, quel sogno inaspettato chiamato play-off. Non male per la Recanatese, arrivata in Serie C lo scorso anno dopo ben 74 anni dall’ultima volta.