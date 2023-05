Volley, Eurosuole esaurito per Gara 4 Finale Scudetto tra Lube e Trento

A.S. Volley Lube comunica la chiusura della biglietteria. Tutti i ticket per Gara 4 di Finale Scudetto sono stati venduti. L’Eurosuole Forum sarà sold out in occasione del quarto round tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in programma venerdì 12 maggio (ore 20.30).

Fuori dal palazzetto si è formata una lunga fila ben prima dell’orario di apertura della biglietteria. Velocità da record per la prevendita online. In serata è poi finita la disponibilità su ambo i fronti.

La biglietteria riaprirà giovedì (17-19) e venerdì (17.30 fino all’inizio del match) per la sola gestione degli accrediti.

I campioni d’Italia sono chiamati a un’altra rimonta complicata, ma in Gara 4 i tifosi biancorossi aiuteranno la squadra a lottare fino all’ultimo pallone.