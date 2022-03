Treia, Auto d’epoca e Granfondo Leopardiana nel weekend, cambia il traffico

Fine settimana ricchissimo a Treia dove l’arrivo della Primavera propizia le prime uscite e passeggiate turistiche. Sabato 26 marzo piazza della Repubblica sarà l’affascinante sfondo di “240 minuti sotto le stelle” corsa d’auto d’epoca valida per il Campionato Formula Crono ASI, ambita dagli appassionati. Partenza alle ore 17, arrivo previsto intorno alle 21 sempre a Treia. Ciò comporterà modifiche al traffico:

– In piazza della Repubblica è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione, ad esclusione dei mezzi di soccorso e quelli autorizzati dal comitato organizzativo, dalle ore 13:00 alle ore 18:00;

– in arena Carlo Didini, via Gioco del pallone con il bracciale sino al civico numero 4, il divieto di transito e di sosta con rimozione, ad esclusione dei mezzi autorizzati dal comitato organizzativo, dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

– in via Perugia il divieto di transito e di sosta con rimozione, ad esclusione dei mezzi autorizzati dal comitato organizzativo, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Dopo le auto, le bici con la Granfondo Leopardiana pronta a tornare domenica 27 marzo tra le verdi colline marchigiane. Il passaggio dei corridori nel comune di Treia è previsto intorno alle 9.30.

Ecco le limitazioni lungo le strade interessate:

– divieto di sosta dalle 7.30 fino al passaggio dei ciclisti in Via C. Didimi dal n. 32 al 20, in Via A. Diaz dal n. 61 sino al Capannone Ex Garage Farabollini, Via G. Oberdan ambo i lati nel tratto fronte Piazzale Trento e Trieste (giardini S. Marco), Via C. Battisti lato sinistro nel tratto ricompreso tra Poeta Palestro e Porta Roma;

– divieto di transito dalle 9 fino al passaggio corsa nelle strade interessate.