Al teatro di Treia in scena lo spettacolo “Codice rosso”

Combattere la violenza di genere, il femminicidio, lo stalking e il fenomeno delle spose bambine. Sono alcuni dei temi che porterà in scena lo spettacolo “Codice rosso”, in programma domenica (27 marzo) alle ore 17,30 al Teatro comunale di Treia con ingresso gratuito. L’evento programmato dal Soroptimist International Club di Macerata sarà realizzato a cura del dottor Mario Paciaroni, già magistrato ed ex Procuratore della Repubblica a Camerino, a Macerata e, infine, a La Spezia. I temi trattati saranno connessi all’educazione alla legalità con momenti dedicati all’educazione giuridica e altri dedicati alla cultura, alla poesia e allo spettacolo.

Nel corso dell’evento sono previste proiezioni di video, sempre in relazione ai temi trattati. Collaboreranno anche studentesse del Liceo Coreutico di Tolentino per le parti che prevedono balletti.

“La cultura e il teatro rappresentano per noi uno strumento attraverso il quale affrontare tematiche sociali e di fondamentale importanza nella realtà che viviamo quotidianamente – ha detto Maria Leonori, presidente di Soroptimist International Club – Per questo ci siamo proposti di offrire uno spettacolo come quello che andrà in scena domenica, adatto a ragazzi, adulti e al più vasto pubblico. Saranno portati in scena i diversi volti della violenza di genere, un tema che non deve e non può essere limitato a ricorrenze stabilite da calendario”.

